Løkke væk fra første møde efter opgør

Opbakningen til Jakob Ellemann-Jensen som Venstres næste formand blev intensiveret før gruppemøde tirsdag.

Der gik ikke længe, fra at Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen meldte sin afgang som formand, til at flere profiler i partiet meldte deres støtte til Jakob Ellemann-Jensen som kommende formand for partiet.

Flere pegede endda på den politiske ordfører, allerede før formandskabet trak sig.

Jakob Ellemann-Jensen har dog hverken af- eller bekræftet, at han stiller op som formandskandidat ved et ekstraordinært landsmøde 21. september.

Det gjorde han heller ikke tirsdag før Venstres gruppemøde, hvor han ellers fik opbakning fra endnu flere af sine partifæller i Folketinget.

Få et overblik over nogle af de Venstre-folk, som åbent støtter Ellemann-Jensen her:

* Karsten Lauritzen, folketingsmedlem:

- Jeg støtter Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg som formandskab, siger han til Politiken.

* Sophie Løhde, næstformand for Venstres folketingsgruppe:

- Jeg peger på Jakob Ellemann-Jensen. Han kan samle. Men han er også både dygtig og vellidt. Han er set med mine øjne den rette til at blive den næste formand for Venstre, skriver hun på Facebook.

* Mads Fuglede, folketingsmedlem:

- I mit sind er der ingen tvivl om, at vores næste formand i Venstre bør være Jakob Ellemann-Jensen, skriver han på Facebook.

* Lars Christian Lilleholt, folketingsmedlem:

- Han (Jakob Ellemann-Jensen, red.) er for mig at se en oplagt kandidat til at være formand for Venstre, siger han til Politiken.

* Michael Aastrup Jensen, folketingsmedlem:

- Vi bliver nødt til at se fremad, så vi kan stoppe al den ødelæggende snak om fløje, så der fremover kun er en fløj - nemlig Venstre. Til den opgave, mener jeg personligt, at Jakob Ellemann-Jensen vil være det bedste bud som formand for vores parti, skriver han på Twitter.

* Claus Hjort Frederiksen, folketingsmedlem:

- Det er jeg helt enig i, skriver Claus Hjort Frederiksen i en sms til Politiken, som en reaktion på, at flere opfordrer Jakob Ellemann-Jensen til at stille op.

* Tommy Ahlers, folketingsmedlem:

- Jeg blev minister samme dag som Jakob Ellemann, og vi har siddet ved siden af hinanden i Folketinget. Han har hjulpet mig til at forstå politik. Jeg er ikke i tvivl om, at Jakob kan blive en fremragende formand, hvis det sker, skriver han på Twitter.

* Jacob Jensen, folketingsmedlem:

- For mig er der ingen tvivl om, at Jakob Ellemann-Jensen bør være Venstres næste formand. Han kan samle partiet og bringe os videre, skriver han på Twitter.

* Martin Geertsen, folketingsmedlem:

- Nu skal vi alle selvfølgelig have tid til at komme os. Men håber og tror, at vi kan samles om Jakob Ellemann som ny høvding i Venstre, skriver han på Twitter.

* Marcus Knuth, folketingsmedlem:

- Jeg håber, at Jakob melder sit kandidatur snart, så vi igen kan få samlet Venstre, skriver han på Facebook.

* Anni Mathiesen, folketingsmedlem:

- Jakob favner bredt i gruppen, og han har de menneskelige egenskaber til at klare opgaven som formand, siger hun til Jyllands-Posten.

* Preben Bang Henriksen, folketingsmedlem:

- Der er heldigvis masser af gode kræfter i Venstre, som vil blomstre op, hvis de får muligheden for det. Personligt kan jeg selvfølgelig ikke undlade at bemærke, at Jakob Ellemann-Jensen umiddelbart vil være mit bud, sagde han til DR Nyheder allerede før Løkkes afgang.

* Erling Bonnesen, folketingsmedlem:

- Jakob Ellemann-Jensen bliver nævnt af mange, og han vil være et godt bud som formand, siger han til TV2 Fyn.

* Louise Schack Elholm, folketingsmedlem:

- Jeg håber, at Jakob Ellemann-Jensen vil melde sig på banen for at samle partiet. Det bliver en stor opgave, men jeg er sikker på, at Jakob vil være den rette, skriver hun på Facebook.

* Før Venstres gruppemøde tirsdag udtrykte følgende Venstre-folk desuden opbakning til Jakob Ellemann-Jensen: finansordfører Troels Lund Poulsen, kulturordfører Britt Bager, færøordfører Thomas Danielsen, børne- og undervisningsordfører Ellen Trane Nørby, beskæftigelsesordfører Hans Andersen.

* Ulrik Wilbek, Venstre-borgmester i Viborg:

- Jeg er ikke et sekund i tvivl. Det skal være Jakob Ellemann, siger han til TV2.

* Ib Lauritsen, Venstre-borgmester i Ikast-Brande:

- Jeg er ikke i tvivl om, at alle pile peger på Jakob Ellemann-Jensen, så det er nok også det, jeg vil sige, sagde han, allerede før Løkkes afgang.

* Lars Krarup, Venstre-borgmester i Herning:

- Jeg vil ikke afvise, at det er den rigtige model. I hvert fald har Jakob Ellemann gjort sig parat over flere år i Folketinget og er en vellidt og dygtig mand. Jeg tror på mange måder også, at han kunne være et godt bud, siger han til TV2.

* Karsten Längerich, Venstre-borgmester i Allerød:

- Jeg bakker fuldt op om, at Jacob Ellemann bør blive Venstre næste formand og Danmarks næste statsminister, skriver han på Facebook.

* Kenneth Muhs, Venstre-borgmester i Nyborg:

- Jeg håber, at Jakob Ellemann-Jensen vil påtage sig opgaven, siger han til DR Fyn.

* Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre:

- Venstre bør have to næstformænd. På den måde afkronprinseficerer vi posten (som i gamle dage). Og på den måde får vi flere dele af organisationen med i formandskabet.

- Jeg håber, at den forhåbentlige kommende formand, Jakob Ellemann-Jensen, vil tage initiativ til dette.

Kilder: Ritzau, DR, Jyllands-Posten og TV2.