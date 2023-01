Løkke væver om Syriens-børn

Før valget krævede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at de tilbageværende danske børn i syriske lejre skulle hentes hjem. Han sagde faktisk, at det ville 'martre os i årevis', hvis børnene ikke blev taget hjem. Men han ved stadig ikke, om det vil ske

'Danske børn er danske børn - og de skal hjem! Om fornødent må deres mødre følge med'.

Så klar var Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, før valget, når det gjaldt spørgsmålet om at hente fem danske børn og deres tre mødre hjem fra syriske fangelejre.

Nu er han blevet udenrigsminister, men det svæver fortsat i det uvisse, om han kan levere varen. Regeringen har nemlig ikke besluttet sig endnu, fastslår han.

- Lars Løkke, mener du stadig, at de danske børn skal hjem fra Syrien?

- Ja altså, min position er jo uændret. Men regeringens linje er også uændret, indtil den eventuelt måtte blive justeret, lyder det noget kryptisk fra Løkke.

Nåede det ikke

- Så regeringen linje er en anden end din?

- Det, jeg siger, er, at regeringen ikke har haft mulighed for at diskutere et endnu. Og derfor er mit udgangspunkt selvfølgelig, at den holdning jeg og Moderaterne har haft om den sag, de er uændrede.

- Derfor står den sag der, indtil den måtte stå et andet sted, tilføjer Løkke.

Ingen konsekvens

Til gengæld står det klart, at hvis Løkke ikke kan få indfriet sit løfte om at hente børnene hjem fra fangelejre, så bliver han siddende på sin post i Udenrigsministeriet:

- Går du ud af regeringen, hvis dit valgløfte ikke bliver opfyldt og børnene kommer hjem?

- Nej. vi er jo gået ind i en regering for at være i en regering. Og jeg tager også det ansvar på mig, at regerings-forhandlingerne ikke var lange nok til, at det her spørgsmål kom op.

- Så hvis dit valgløfte ikke bliver opfyldt, så sker der ikke noget?

- Prøv lige at hør: jeg siger helt stille og roligt, at min egen position i denne her sag er den samme, som den hele tiden har været, siger Lars Løkke Rasmussen.