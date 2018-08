Løkke: - Valg? Det er først i 2019

Statsminister Lars Løkke Rasmussen maner den seneste tids intensiverede valgrygter i jorden.

Det sker på Venstres sommergruppemøde i Aarhus, hvor statsministeren fredag eftermiddag slår fast, at et valg i 2018 ikke er på tale.

- Folketingsvalg og bogstavleg kommer jeg ikke til at snakke om her i dag. Det sker først til næste år i 2019, lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, som forklarer, at han har kvitteret for DF-leder Kristian Thulesen Dahl, som har lagt op til at bruge resten af 2018 på politisk arbejde.

Samtidig melder Lars Løkke Rasmussen nu klart ud, at Venstre går til valg på at fortsætte regeringssamarbejdet med K og LA.

- Vi kommer til at gå til valg med en ambition om at fortsætte regeringssamarbejdet, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i forbindelse med Venstres sommergruppemøde.

Fredag holder Venstre sit pressemøde på Helnan Marselis Hotel i Aarhus i omgivelser med havudsigt.

Politisk kommentator Henrik Qvortrup om sine forventninger til Løkkes pressemøde.

Op til regeringspartiets sommergruppemøde har der været godt gang i den røde blok de sidste par dage, da en tredje rød statsministerkandidat i form af Enhedslistens Pernille Skipper nu også har meldt sig på banen.

Noget Løkke med al sandsynlighed vil blive bedt om at forholde sig til fra spørgende journalister.

Fra flere kommentatorer og røde politikere specielt i SF og Socialdemokratiet lyder analysen, at splittelsen i rød blok er vand på statsministerens mølle i forhold til at beholde magten.

Se også: Engell om Skippers statsminister-bombe: Stakkels dronning Margrethe

Lars Løkke vil formentlig også forholde sig til meldingen om, at Venstre ikke kommer til at gå til valg på skattelettelser. Et nybrud, der ses som en åbning til Dansk Folkepartis ambitioner om at komme i regering - og som samtidig er en våd klud i ansigtet på skattelettelses-entusiasterne i Liberal Alliance.

Se også: Venstre går ikke til valg på skattelettelser