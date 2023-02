Løkke varsler mulige vestlige kampfly til Ukraine

Frygten for en russisk forårsoffensiv mod Ukraine fylder, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tror på, at Vesten kommer til at levere kampfly.

Det siger han under en sikkerhedskonference i München i Tyskland, hvor stats- og regeringschefer samt ministre fra store dele af verden er rejst til for blandt andet at tale om Ruslands krig mod Ukraine.

- Hvis du spørger mig som udenrigsminister, om den frie verden kommer til at levere fly til Ukraine, så tror jeg bestemt, at det ligger inden for det forventelige udgangspunkt, at det sker i den kommende tid, siger Løkke til Berlingske.

Han svarer ikke direkte på, om det kunne være danske, og han påpeger, at det danske forsvar i årevis har været underfinansieret.

Løkke understreger, at det ikke er en beslutning, som ligger lige om hjørnet.

- Det er ikke en beslutning, der er nogen, der er ved at tage nu og her, men jeg er ikke i tvivl om, at den her krig befinder sig i et meget, meget kritisk tidspunkt, med en forestående russisk offensiv der er i gang, og med en enorm russisk mulighed for at mobilisere menneskelige ressourcer over for Ukraine, siger han til avisen.

Udmeldingen kommer, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, besøgte udvalgte lande i Europa i sidste uge.

Han besøgte både London, Paris, Bruxelles og Warszawa. Han bad om at få kampfly leveret, da kampvogne ikke er nok. En lang række lande i Europa samt USA har for nylig besluttet at sende kampvogne til Ukraine.

I Bruxelles sagde Zelenskyj under et pressemøde, at han havde fået tilkendegivelser om, at nogle af medlemslandene var klar til at levere kampfly.

Storbritannien og Frankrig har vist sig åbne over for at levere kampfly til Ukraine på et tidspunkt. Polen er også åben, men vil ikke gøre det alene, mens Slovakiet er klar.

I forbindelse med åbningen af sikkerhedskonferencen talte Ukraines præsident via et direkte videolink.

Et af Zelenskyjs budskaber var, at det er vigtigt, at våbenleverancerne ikke kommer for sent.

- Forsinkelse har altid været og vil altid være en fejl, sagde han i sin tale.

Ukraine har løbende efterspurgt flere og tungere våben, og de vestlige landes våbendonationer til Ukraine er kommet mere eller mindre regelmæssigt. Ukraine havde dog gerne set hurtigere leverancer.