Løkke vil af med benzin- og dieselbiler

Hvis det står til Lars Løkke Rasmussen (V) skal det på sigt være slut med at købe benzin- og dieselbiler.

Det siger statsministeren i sin tale i anledning af Folketingets åbning.

- Transportsektoren står i dag for en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Og luften i de største byer er for forurenet. Derfor sætter regeringen nu et klart mål: Om 12 år – kun 12 år – vil vi lukke for salget af nye diesel- og benzinbiler, siger han i sin tale.

Statsministeren vil nemlig have, at danskerne fremover skal kun skal køre i biler, der ikke udleder CO2.

- Om 17 år skal hver eneste nye bil i Danmark være en el-bil eller anden form for nuludledningsbil, siger Lars Løkke Rasmussen i åbningstalen.

LIVE: Løkke: 9000 kr. mere til velfærd per dansker

Stor ambition

Han fortsætter:

- Det vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark. Det er en stor ambition, lyder det fra Løkke.

Ifølge statsministeren vil første skridt til denne ambition blive taget i næste uge, hvor regeringen præsenterer et nyt luft- og klimaudspil.