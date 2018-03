Hemmelig pengestrøm: Kommuner har i flere år betalt millioner for privat konsulentvirksomhed til Løkkefonden, som er stiftet af Lars Løkke Rasmussen

Løkkefondens regnskaber skjuler millionindtægter på konsulentarbejde for danske kommuner.

Det skriver Weekendavisen.

Ifølge de officielle regnskaber er samtlige Løkkefondens indtægter ellers såkaldte ’donationer’.

Af fondens hjemmeside fremgår det, at alle donationerne kommer fra virksomheder, privatpersoner og organisationer. Eksempelvis fra de såkaldte kvotekonger, det store revisionsfirma Pwc, Dansk Metal og ejendomsselskabet Jeudan.

Men i virkeligheden har den 'ikke-erhvervsdrivende' fond - som er stiftet af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - i flere år haft skjulte konsulentindtægter på cirka tre millioner kroner.

Konsulentopgaverne har Løkkefonden angiveligt vundet i fri konkurrence med andre private konsulenthuse. Men fondens priser holdes hemmelige. Det viser et svar fra Løkkefonden til Københavns Kommune i forbindelse med en aktindsigt, som Ekstra Bladet har søgt.

Weekendavisen og Ekstra Bladet har fået aktindsigter, som viser, at Løkkefonden har solgt ydelser for cirka to millioner kroner til fem kommuner.

Derudover oplyser Københavns Kommune til Ekstra Bladet, at Løkkefonden i 2016 og 2017 har leveret konsulentydelser for godt en million kroner i forbindelse med såkaldte 'intensive læringsforløb' på skoler.

Priser overstreges

Kommunen har også betalt penge til Løkkefonden i 2015. Men dette og andre beløb er efter krav fra fonden overstreget af 'konkurrencemæssige hensyn' i den aktindsigt, som Ekstra Bladet har modtaget.

Til Weekendavisen forklarer Løkkefondens direktør, Frederik Meyer, at indtægterne fra konsulentvirksomhed indgår i den regnskabspost, som hedder ’øvrige donationer’. Men det er altså umuligt for både offentligheden og Løkkefondens sponsorer at se fondens indtægter fra den erhvervsvirksomhed, som angiveligt foregår i skarp konkurrence med konkurrerende firmaer.

Mindst 35 procent af regnskabsposten 'øvrige donationer' i 2016 er reelt indtægter fra de tre kommuner; Esbjerg, Kolding og København. Det viser bilag, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Roger Buch, der er forsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie-og Journalisthøjskole, undrer sig over Løkkefondens manglende åbenhed.

- Det viser, at fonden har en forretningsmodel og agerer som en erhvervsvirksomhed. De ser sig selv som en virksomhed, der konkurrerer med andre udbydere om at levere ydelser, og de ønsker ikke at afsløre deres forretningshemmeligheder, siger Roger Buch til Weekendavisen.

Da Ekstra Bladet sidste år kunne afdække, at de såkaldte kvotekonger havde doneret penge til Løkkefonden, skrev direktør Frederik Meyer på Facebook om fondens arbejde: 'Dette arbejde muliggøres alene gennem donationer fra danske virksomheder, fagbevægelsen, fonde og privatpersoner'.

Frederik Meyer undlod altså at oplyse om Løkkefondens erhvervsvirksomhed, der foregår i åben konkurrence med andre konsulenthuse.

Men ifølge forskningschef Roger Buch fra Danmarks Medie-og Journalisthøjskole er det en væsentlig oplysning, at Løkkefonden agerer som en virksomhed, der sælger konsulentydelser.

- Det betyder, at kommunale skattekroner bliver indirekte brugt til at understøtte Lars Løkkes image, fordi fonden også tegner Løkkes image som politiker, og den bærer hans navn. Han har en politisk interesse i, at fonden er en succes og har mange aktiviteter, der giver opmærksomhed, forklarer Roger Buch til Weekendavisen.

Tæt samarbejde med uafhængig revisor

Løkkefondens regnskaber - der camouflerer 'konsulentindtægter' som 'donationer' - er revideret af revisionsgiganten Pwc.

Det store revisionsfirma er samtidig storsponsor i Løkkefonden. Pwc er såkaldt 'partner' og har doneret over 100.000 kroner til fondens arbejde.

Som partner optræder Pwc i forbindelse med markedsføring og omtale af Løkkefonden. Pwc bruger også sponsoratet i revisionsfirmaets egen markedsføring.

'Familie-fonden'

Venstreformand Lars Løkke stoppede som formand for Løkkefonden, da han blev statsminister i sommeren 2015.

Herefter overtog hans hustru Sólrun Løkke Rasmussen formandsposten, men Lars Løkke spiller stadig en fremtrædende rolle i Løkkefondens aktiviteter.

I fondens bestyrelsen sidder også den kendte tv-vært Bubber, hvis rigtige navn er Niels Christian Meyer. Bubber er storebror til Løkkefondens direktør Frederik Meyer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er erfarne erhvervsfolk: Koncernchef i Falck, Allan Søgaard Larsen, DSV-formand Kurt K. Larsen og Equity Partner hos Deloitte, Casper Ryborg.

Løkkefondens regnskaber giver offentligheden den vildfarelse, at alle indtægter stammer fra donationer. Reelt har fonden betydelige indtægter fra konsulentvirksomhed i konkurrence med andre firmaer, som tilbyder kommunerne særlige pædagogiske metoder.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kommentarer fra Frederik Meyer og Lars Løkke Rasmussen.