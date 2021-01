Løkkes bedste politiske ven knust: Har svært ved at se ham andre steder

Siden 1984 har Lars og Lars stået skulder ved skulder i adskillige interne opgør i Venstre.

Men nu forlader Lars Løkke Rasmussen Venstre, og efterlader Lars Chr. Lilleholt i partiet, hvor Løkke var ungdomsformand og Lilleholt næstformand for nu næsten fire årtier siden.

Den tidligere klimaminister reagerer med tristhed over sin politiske vens exit sent fredag aften.

- Det smerter mit Venstre-hjerte, at Lars har valgt at forlade Venstre. Vi har et stærkt personligt og politisk venskab. Vi har været sammen om mange ting, siger Lars Chr. Lilleholt.

- Det gør mig ked af det. For mig har rammen om vores samarbejde været Venstre.

- Forlader du også Venstre?

- Jge kan garantere, at jeg bliver i Venstre. Jeg ville aldrig forlade partiet, som jeg har været medlem af i 40 år. Nu skal vi stå sammen, siger han.

Lars Chr. Lilleholt (længst til venstre) har støttet Løkke i tykt og tyndt siden 1984. Mest iøjnefaldende var det under formandsopgøret i 2013, hvor Lilleholt blandt andet hjalp til med at samle opbakning i dagene op til krise mødet i Odense, som sluttede med den berygtede aftale i kælderen. Her ses de sammen i Folketinget i oktober 2019. Foto: RitzauScanpix

Vidste intet

Både før og efter sin rejse over et vindstille Atlanterhav kort før jul, gjorde Løkke klart, at tilværelsen som Venstre-mand på bageste række ikke bekommer ham vel.

Ikke desto mindre overrasker den tidligere statsministers udmeldelse Lars Chr. Lilleholt.

- Rygterne har kørt, det er ingen hemmelighed, men min fornemmelse var, at Lars Løkke har været en del af Venstre i så mange år, så er det ikke noget man bare leger med.

- Kunne du se ham i et nyt midterparti?

- Jeg har svært ved at se Lars andre steder end Venstre.

- Hvornår fortalte Lars dig om det her?

- Det har jeg ikke talt med Lars om, slutter Lars Chr. Lilleholt, der var klimaminister under Løkke indtil 2019.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at komme i kontakt med Venstres ledelse fredag aften.

Lars Chr. Lilleholt gennemgik i slutningen af 2020 et alvorlig corona-forløb.

