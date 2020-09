Løkkes bogkup: En kvart million på 24 timer

Lars Løkke har sat gang i kasseapparaterne hos landets boghandlere. Og i tykkelsen på sin egen tegnebog.

Den tidligere statsminister har på blot 24 timer siden udgivelsen af sin bog 'Om de fleste og det meste' stort set solgt hele førsteoplaget på 7000 eksemplarer. Det oplyser Politikens Forlag til Ekstra Bladet.

Allerede nu er næste oplag i samme størrelsesorden på vej i trykken.

Det selvbiografiske værk, der bl.a. indeholder kontroversielle båndudskrifter af det skæbnesvangre hovedbestyrelsesmøde, hvor Løkke sidste år trak sig fra formandsposten i Venstre, indtager da også de tre øverste pladser på Saxos bestsellerliste. Henholdsvis det trykte eksemplar, lydbogsudgaven og e-bogsudgaven.

Dermed er royaltykronerne allerede begyndt at strømme i retning af Lars Løkke.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en normal royaltyaftale stykket sammen, så forfatteren modtager ca. 15 pct. af den vejledende udsalgspris uden moms.

'Om de fleste og det meste' er prissat til 299 kroner. Dermed vil Lars Løkke Rasmussen, hvis han er på en standardkontrakt, tjene 36 kroner pr. eksemplar.

I alt vil det udsolgte førsteoplag dermed sikre ham minimum 252.000 kroner før skat.

Der er dog en vis sandsynlighed for, at Lars Løkke Rasmussens aftale med Politikens Forlag er endnu mere attraktiv grundet Løkkes store salgspotentiale.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Lars Løkke Rasmussen har oprettet et selskab, som kan bruges til at kanalisere indtægter, der ikke er klassisk lønindkomst, ind i firmaet. Dermed er der åbent for, at Lars Løkke Rasmussen kan undgå at blive modregnet i sit ministereftervederlag på ca. 1,5 mio. kroner

Muligt firmatrick

Lars Løkke Rasmussen ønsker imidlertid ikke at oplyse, om pengene fra bogen ryger ind i hans firma:

- Jeg gider ikke stå og tale om min privatøkonomi. Hvis der skal være et lillebitte privilegium ved ikke længere at være Venstres formand, så må det være at holde privatøkonomien privat, siger han til Ekstra Bladet.

30. januar 2020 kunne man imidlertid læse i Børsen, at Lars Løkke Rasmussen blev ansat i Gorrissen Federspiel gennem sin enkeltmandsvirksomhed 'Lars Løkke Rasmussen'.

Det fik Børsen til at spørge:

'Så det betyder, at du stadig godt kan få f.eks. ministereftervederlag?'

“Det betyder, at jeg spiller helt efter reglerne. Det er et forhold mellem mig og myndighederne, og det kører fuldstændigt, som det skal.'