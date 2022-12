Løkkes første udlandstur som udenrigsminister

Lars Løkke Rasmussens (M) første udlandsrejse som udenrigsminister går til Berlin.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Løkke skal torsdag mødes med sin tyske kollega, Annalena Baerbock. På dagsordenen er blandt andet krigen i Ukraine.

- Det er ikke tilfældigt, at min første rejse går til Berlin. Tyskland er blandt Danmarks allertætteste allierede, både når det kommer til sikkerhed, handel og klima. Derfor ser jeg meget frem til at møde mine tyske kolleger i dag, siger Løkke i pressemeddelelsen.

- Det er klart, at krigen i Ukraine kommer til at stå øverst på dagsordenen. Der er brug for, at vi europæiske naboer tager ansvaret på os. Og så er besøget en god anledning til at tale om, hvordan vi kan arbejde videre med handlingsplanen for et styrket dansk-tysk samarbejde, siger han.

Løkke skal også mødes med den tyske europa- og klimaminister, Anna Lührmann.

Disciplinen er ikke fremmed for Løkke. Over to omgange har den politiske leder for Moderaterne været statsminister og derfor været på en masse udlandsture.

Eksempelvis var den tidligere formand for Venstre på besøg i Det Hvide Hus i Washington, da den amerikanske præsident hed Donald Trump.

Løkke blev i sidste uge præsenteret som udenrigsminister i den nye SVM-regering, som kom på plads efter folketingsvalget 1. november.