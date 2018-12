Løkkes folk pressede: Krævede ret til at slette scener og 'rygepauser' fra DR-dokumentar

Rygepauser måtte ikke vises, optagelser skulle kunne stoppes, og sekvenser skulle helt kunne slettes fra båndet.

Så skrappe var kravene fra statsminister Lars Løkke Rasmussens folk, da Statsministeriet og produktionsselskabet Nordisk Film TV forhandlede om en ny DR3-dokumentar 'En ualmindelig hverdag', der blev sendt tidligere på måneden.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået i korrespondancen mellem Statsministeriet, Nordisk Film TV og DR.

Dramatisk mødereferat

Undervejs i optagelserne til DR-dokumentaren kom Løkkes nærmeste medarbejdere i Statsministeriet helt oppe i det røde felt over det foreløbige resultat.

Et referat fra et møde i Statsministeriet i oktober mellem Lars Løkke Rasmussens spindoktor, Jacob Bruun, og to ledende medarbejdere fra produktionsselskabet afslører, at Jacob Bruun mildest talt ikke var tilfreds.

Udover at brokke sig over, at ordet 'magt' blev brugt for ofte i programmets intro, samt at musikken var dårlig, beskriver Jacob Bruun det ifølge referatet som en 'inkompetent måde at forvalte en unik acces på, og at Statsministeriet på ingen måde kan medvirke til udsendelse.'

Senere hedder det ifølge referatet, at det er Jacob Bruuns 'vurdering, at NFTV har vinklet programmet som 'For enhver pris', der er de politiske journalister Henrik Qvortrup og Lars Trier Mogensens biografi om statsministeren.

Ifølge Nordisk Film TV's referat kritiserede Jacob Bruun 'i det hele taget den stemning, der er i programmet, som ikke er meget bedre end formiddagsbladene'.

Bruun langede ifølge referatet også ud efter, at der var medtaget en sekvens fra indkaldelsen af Lars Løkke Rasmussen til samråd om hans relation til kvotekongerne. En sag, som Ekstra Bladet var med til at oprulle i begyndelsen af 2018.

Krævede slette-ret

Allerede i planlægningsfasen insisterede Statsministeriets ledende pressesekretær, Jakob Bøving Arendt, på at få udstrakt ret til at rette i dokumentaren, hvor et kamerahold følger statsministeren på officielle besøg, til møder i Statsministeriet og eksempelvis ministerrokader.

'Undervejs skal vi løbende (have red.) mulighed for at tage pauser, stoppe optagelser eller bede dem slettet. Medmindre andet eksplicit aftales, kan optagelser ifbm rygepauser ikke bruges', skriver Bøving Arendt blandt andet i en mail til Nordisk Film TV, hvor han samtidig lister de 'photo opps' op, hvor journalisterne kan få lov at følge Løkke.

Det gælder eksempelvis besøg hos danske tropper og F16-fly i Baltikum, til sønnen Bergurs fødselsdag, på løbetur med danske erhvervs- og kulturfolk og på tur til embedsboligen Marienborg.

Uddrag af mail fra Statsministeriets pressechef til Nordisk Film TV med krav til at kunne rette.

Hos Nordisk Film TV var ledelsen ifølge den korrespondance, Ekstra Bladet har set, indstillet på at efterkomme de udstrakte krav om redigeringsret til DR-dokumentaren.

'Vi tager jeres melding hurtigt videre til DR3 - og herunder også de vilkår for gennemsyn med videre som i skitserer. Vilkår som vi anser for helt rimelige, og helt uproblematiske', skrev kreativ direktør i Nordisk Film TV, Ulrik Chr. Jørgensen, i et mailsvar til Statsministeriets pressechef.

Af den endelige kontrakt mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen og Nordisk Film TV, fremgår i standardbetingelserne, at redigeringsretten fortsat tilhører producenten. Imidlertid har et større afsnit sneget sig ind i betingelserne om Statsministeriets ret til gennemsyn og rettelse i dokumentaren.

Blandt andet har Nordisk Film TV accepteret at lade Statsministeriet kræve optagelser slettet, der 'uberettiget krænker statsministerens ret til privatliv'.

Uddrag fra kontrakten, der blev indgået mellem Statsministeriet og Nordisk Film TV.

Det fremgår af en mail sendt fra Nordisk Film TV til Statsministeriet i januar i år, aftalen er tilrettet, 'så den er tilpasset jeres ønsker'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvor ofte de har bedt om at få slettet optagelser. Statsministeriet har imidlertid ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.

TV-chef: Vi havde fuld redigeringsret

Hos Nordisk Film TV afviser kreativ direktør, Ulrik Chr. Jørgensen, at produktionsselskabet har givet køb på deres frie redigeringsret til DR3-dokumentaren.

- Den aftale, der er blevet indgået et helt almindelig kutyme og ækvivalerer med aftaler, vi også har lavet af lignende karakter med eksempelvis Kongehuset, siger Ulrik Chr. Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Af kravene fremgår det bl.a., at rygepauser skulle udelades, og at optagelser skulle kunne slettes. I hvor høj grad er det sket?

- Jeg ved faktisk ikke, om der er rygepauser, der er blevet slettet, eller om man helt har undladt at filme der. Men der er ikke noget i den aftale, vi har lavet, der er ualmindeligt eller på nogen måde har ændret på, at vi hele tiden har haft fuld redigeringsret.

- Af et mødereferat fremgår det, at Jacob Bruun var stærkt utilfreds med optagelserne og bl.a. mente, at ordet 'magt' blev sagt for meget. Har I følt, at Statsministeriet forsøgte at blande sig utidigt i tilblivelsen af programmet?

- Der er ingen tvivl om, at Jacob Bruun har ytret sig ift. programmet på det møde, hvor jeg ikke selv var tilstede. Og det skal stå ham frit for. Men eksemplet med ordet 'magt' i introen er meget godt. Vi har jo netop holdt fast i bruge ordet 'magt' om statsministeren, som jo er den mest magtfulde mand i landet.

Også DR3-redaktør Trine Skovgaard afviser at have afgivet redigeringsret til Statsministeriet.

- I forbindelse med 'En ualmindelig hverdag' var det aldrig hensigten at lave en afslørende politisk dokumentar men derimod et program om Danmarks statsministers anderledes hverdag (...) I den forbindelse er det helt normal procedure at lade en medvirkende have noget at skulle sagt i forhold til rammerne for optagelserne, og sætte personlige grænser undervejs, og ikke i konflikt med de etiske retningslinjer for redigeringsretten, skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.