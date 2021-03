Løkkes forklaring smuldrer: Havde god tid

Det skulle gå stærkt, fortæller Lars Løkke om sin billige lejlighed. Men parret vidste i mindst to måneder, at Nyhavn var næste stop

Lars Løkke Rasmussens lejescoop i Nyhavn kom i stand som et resultat af hastværk.

Det forklarer løsgængeren i hvert fald selv.

- Vi skulle flytte. Det gik stærkt. Jeg spurgte mig for. Og jeg er glad for, at jeg kunne komme ind her til en god husleje. En rigtig god husleje. Men også en midlertidig god husleje, sagde han tirsdag aften.

Hastværk er som bekendt lastværk.

Men at flytningen skete i hu og hast, passer ikke med det faktiske hændelsesforløb, viser Ekstra Bladets kalendertjek.

Allerede 1. juli 2012 annoncerede Lars Løkke nemlig, at han og fruen Sólrun flyttede ind i en lejelejlighed i Nyhavn.

- Det er jo også tit, man skal i tv om aftenen, og så ville jeg jo kunne tage hjem og spise og tage en taxa til TV-byen på et kvarter. Det bliver fedt, udtalte han til B.T.

- Det var sådan set også Sólruns idé at flytte til København. Men jeg glæder mig også til det, uddybede han.

Dermed havde parret mindst to måneder til at forberede flytningen og udlejningen af huset i Græsted.

Af lejekontrakten fremgår det, at indflytningen var 1. september.

Ingen forudbetalt husleje

Udlejeren Jeudan gav i det hele taget god service til parret.

Ikke nok med at huslejen var beskedne 10.000 kroner om måneden. Forudbetalt leje var der heller ikke noget af. Parret skulle blot lægge et depositum svarende til tre måneders leje.

Pengene behøvede de først betale efter indflytning, nærmere bestemt 6. september 2012.

Lejekontrakten faldt endelig på plads, efter Løkke havde installeret sig i lejligheden med udsigt over kanalen.

Jeudan underskrev lejekontrakten 19. september.

Lars Løkke har ikke besvaret Ekstra Bladets henvendelse.

