Løkkes grå guld: Sikret på livstid

Det er de særlige regler for minister- og folketingspension, som gør, at Løkke allerede har ret til en fed pension som 60-årig.

Har man som Løkke været minister før 1. januar 2007, udbetales pensionen optjent før denne dato fra det 60. år. Pension optjent derefter udbetales fra efterlønsalderen

Som medlem af Folketinget før 1. juli 2007 kan få man desuden få udbetalt folketingspension optjent inden 1. juli 2012 fra det 60. år. Folketingspension optjent efter 1. juli 2012 udbetales fra efterlønsalderen.

For Løkke betyder det, at han kan få godt 19.000 kroner om måneden i ministerpension, fra han fylder 60. Og at han kan få godt 31. 000 kroner om måneden i folketingspension.

I alt godt 50.000 om måneden fra 60. år.

Fra efterlønsalderen vil Løkke kunne modtage den højest opnåelige politikerpension på knap 55.000 om måneden til folkepensionsalderen og godt 50.000 kr. efter folkepensionsalderen.

I og med at Lars Løkke Rasmussen allerede har optjent den højst opnåelige politikerpension, bliver han ikke ramt af de ændrede regler for politikernes pensioner, som trådte i kraft efter seneste valg. Pension optjent herefter vil først blive udbetalt fra folkepensionsalderen.