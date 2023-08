Løkkes kæmpe koran-kovending

Regeringen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) vil nu forbyde de koran-afbrændinger, der har skabt internationale protester og kvaler for Danmark.

For blot få år siden, da han i 'Befrielsens øjeblik' satte sig selv fri til at skrive, præcist hvad han mener, stod han ellers stålfast på vagt for retten til det selv samme i lyset af de optøjer, Rasmus Paludan allerede der udløste.

'Man må gerne sige tåbelige ting i Danmark. Det bliver de ikke rigtigere af, men det må man. Det er vi nødt til at værne om, og vi har fjernet blasfemiparagraffen af samme grund, for vi kan ikke lovgive os til tolerance', skrev han og fortsatte:

'Hvis ikke vi står vagt om ytringsfriheden, skrider det. Hvad er så det næste, man ikke må sige, og det næste og det næste? Vi har været der før med Muhammed-tegningerne, og jeg vil til min død forfægte ytringsfriheden.'

I Pakistan har en stor gruppe vrede mænd angrebet kristne kirker og hjem efter beskyldninger om røde streger i koranen I Pakistan har en stor gruppe vrede mænd angrebet kristne kirker og hjem efter beskyldninger om røde streger i koranen.

Ikke det samme

Nu vil regeringen så forbyde afbrændingen af koraner ved at kriminalisere 'utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund'.

Og det er altså noget helt andet, siger Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde fredag:

- Jeg vil til min død forfægte ytringsfriheden. Og vi har ytringsfrihed i Danmark. Og der er ekstremt højt til loftet.

- Men vi har ikke uudtømmelig ytringsfrihed. Vi har forbud mod homofobiske ytringer. Vi har forbud mod racistiske ytringer. Jeg tror, vi har talt det op til 425 såkaldte begrænsninger af ytringsfriheden. Nu laver vi så nummer 426, der er målrettet dette her. Det står jeg fuldstændigt på mål for.

Blasfemiparagraffen

Ironisk nok var det Lars Løkke Rasmussen selv, der som statsminister afskaffede blasfemiparagraffen. Den gjorde det indtil 2017 ulovligt offentligt at 'drive spot eller forhåne' religionssamfund.

Og den kunne altså være brugt til at stoppe netop det, regeringen nu vil forbyde. Det spurgte Ekstra Bladet Lars Løkke til, da han forlod mødet.

- Havde vi stået her i dag, hvis ikke du havde afskaffet blasfemiparagraffen?

- Det skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed.

- Var det en fejl at afskaffe den?

- Nu laver vi dette her.