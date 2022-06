Dansk politik ... 15. jun. 2022 kl. 07:16 Gem artikel Gemt artikel

Løkkes kandidat: Slug sæd og forebyg kræft

En af Moderaternes nye folketingskandidater er tidligere realitystjerne. Tidligere har hun foreslået at sluge sæd to gange om ugen for at undgå kræft. Nu vil hun føre sundhedspolitik.