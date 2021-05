Løkkes klima-ven bombet i sin bil

Mohamed Nasheed, tidligere præsident i ø-staten Maldiverne, er blevet kvæstet i en eksplosion foran sin bolig i Maldivernes hovedstad, Male.

Nasheed, der nu er parlamentsformand, var torsdag aften kl. 20.39 lokal tid ved at sætte sig ind i sin parkerede bil, da der udløstes en eksplosion, skriver det lokale medie Avas.

Maldivernes politi i færd med at efterforske gerningsstedet i Male, hvor Mohamed Nasheed blev bombet i sin parkerede bil. Foto: Ritzau Scanpix

Eksplosionen, der menes at stamme fra en IED - en improviseret eksplosiv anordning - resulterede i, at både Mohamed Nasheed og fire andre blev kvæstet og måtte køres til behandling på hospitalet i Male.

Ali Azim, et parlamentsmedlem fra Maldivernes Demokratiske Parti (MDP), har udtalt til BBC, at eksplosionen lader til at være et 'målrettet angreb mod Mr. Nasheed'.

På nuværende tidspunkt har ingen dog påtaget sig ansvaret for angrebet, ligesom ingen er blevet anholdt.

Lars Løkke og Mohamed Nasheed under COP-15 i 2009. Foto: Claus Bjørn Larsen

Skrækkelig nyhed

Mohamed Nasheed har en stærk forbindelse til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, da det var Løkke og Nasheed, som i fællesskab præsenterede resultaterne af COP-15-mødet i København i 2009.

Lars Løkke Rasmussen har fredag morgen reageret på nyheden fra Maldiverne.

'Skrækkelig nyhededer. Varme hilsner fra dine venner i Danmark.'

Politiske ledere i Maldiverne har ifølge Avas krævet omgående efterforskning af hændelsen, og Maldivernes forsvarsstyrker har hævet trusselsniveauet efter det formodede politiske attentatforsøg.

Ven af Løkke

Mohamed Nasheed har også flere gange gjort opmærksom på sit varme forhold til Lars Løkke. Både efter COP-15-mødet i 2009 og under et besøg i Danmark, hvor han i 2018 mødtes med Løkke i Statsministeriet.

Statsministeren var dengang flankeret af Maldivernes præsident, som roste og forsvarede Løkke for det ellers kaotiske COP-15-møde.

Og Løkke gengældte dengang roserne:



- Han har brugt time efter time på at skaffe dette resultat. Det var blokeret i plenarsamtale, men præsident Mohammed Nasheed lavede et meget stærkt indlæg om at tage beslutninger. Det var vendepunktet, sagde den daværende statsminister om sin partner.

Grundet deres meget lave højde over havets overflade er Maldiverne ekstremt udsatte for klimaforandringer og globale havstigninger.