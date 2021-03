Løkkes lejlighedskup: Kræver forklaring

Enhedslisten og SF vil have undersøgt Løkkes ansættelse af Claus Gregersen som formand for Vækstfonden - samme Gregersen har toppost i firma, der skaffede Løkke luksuslejlighed til spotpris

Lars Løkke Rasmussens vilde lejlighedskup får flere partier på Christiansborg til at røre på sig.

Regeringens støtteparti Enhedslistens har bedt om en redegørelse af erhvervsminister Simon Kollerup (S). Et andet støtteparti, SF, mener også, at sagen skal undersøges.

Partiernes krav om en forklaring bunder i en ansættelse fra 2018, som Løkke - daværende statsminister - var ansvarlig for.

Der er tale om næstformanden hos Jeudan, Claus Gregersen, som Løkke-regeringen i februar 2018 udpegede til formand for Vækstfonden. En prestigepost, som alene indbringer 320.000 kroner om året.

Samme Jeudan er den udlejer, som knap seks år forinden sikrede Løkke den 175 kvm store, nyistandsatte liebhaverlejlighed i Nyhavn til blot 10.000 kroner om måneden. Da Claus Gregersen fik posten som Vækstfondens formand, boede Løkke stadig i den mondæne lejlighed.

I spidsen for udvalg

Formelt blev Gregersen udpeget som formand for Vækstfonden af daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Men Erhvervsministeriet har oplyst til Ekstra Bladet, at det var regeringens ansættelsesudvalg, som besluttede, at Claus Gregersen skulle have posten. I spidsen for ansættelsesudvalget sad daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Ser mistænkeligt ud

Enhedslisten vil nu bede erhvervsminister Simon Kollerup om at redegøre for forløbet, der førte til ansættelsen af Claus Gregersen.

- Det er vigtigt at få klarhed over, om der er foregået nogle ting, som ikke skal foregå. Det ser unægteligt mistænkeligt ud. Ved at tage sagen op, kan vi få en afklaring. For mig handler det om at få be- eller afkræftet de bange anelser, man kan gøre sig, når man læser Ekstra Bladets historie, siger partiets demokratiordfører, Rosa Lund.

Hun vil derfor have klarlagt, 'om der er foregået nogle vennetjenester i det skjulte, som ikke har været fremme for offentligheden'.

Fra SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, lyder det:

- Jeg mener, at forløbet er så påfaldende, at vi må undersøge det nærmere. Hvordan og i hvilken form sådan en undersøgelse skal finde sted, er vi åbne over for. Men vi skal ikke lukke øjnene og lade som ingenting. Der skal være rene linjer.