Løkkes luksusråd blæste på statens aftale: Fråsede på dyre hoteller

Regeringens Disruptionråd boede på dyre hoteller og brugte særlig kattelem for ikke at følge statens almindelige rabat-aftaler

Se regningerne fra Disruptionrådets hotel-turné nederst i artiklen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens stort opslåede Disruptionråd har turneret Danmark rundt i sus og dus.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at pengene har siddet løst, når det 33 mand store ensemble af eksperter, ministre, fremtrædende erhvervs- og fagforeningsfolk samt et følge af embedsmænd har besøgt otte danske byer de sidste to år.

På seks ud af otte møder har Disruptionrådet sågar valgt at blæse højt og flot på de indkøbsaftaler, som staten normalt er forpligtet til at følge. I stedet bruger rådet en særlig 'minister'-kattelem, fordi rådet formelt er placeret under Troels Lund Poulsens Beskæftigelsesminisiterium.

Og ministeren gik forrest og har sovet i en suite, der koster til op mod 3000 kroner for en enkelt overnatning.

Ifølge Moderniseringsstyrelsen, der holder snor i statens indkøbsaftaler, er 'aftalerne i Statens Indkøbsprogram forpligtende for statslige institutioner', fordi 'velfærden skal køre længere på literen'. Det fremgår på styrelsens hjemmeside.

Men kun i to ud af otte tilfælde har Disruptionrådet brugt hoteller, der er med i statens indkøbsaftale, viser Ekstra Bladets gennemgang af rådets otte møder.

Det var bl.a. på Hotel Koldingfjord i idylliske omgivelser, at Disruptionrådet holdt møde. Foto: Lars Laursen

Over niveau

Udgifterne til mad og drikke har derudover konsekvent ligget i den høje ende. I gennemsnit har prisen ligget på godt 2500 kroner pr. næse for overnatning og forplejning. Og i enkelte tilfælde har den samlede pris sneget sig op i nærheden af 3000 kroner inkl. moms.

Eksempelvis da Disruptionrådet, Lars Løkke Rasmussen og resten af rådet holdt møde på det firestjernede Hotel Koldingfjord i juni 2017. Her lød den samlede pris pr. næse på over 2900 kroner for at nyde en overnatning og god mad med udsigt over den billedskønne fjord under mødedagene.

Men så var der også natmad og tapasborde til deltagerne - ud over morgenmad, frokostbuffet og tre-retters middag om aftenen.

Opholdet på Hotel Koldingfjord endte med at koste 183.517 kroner tilsammen.

Disruption for millioner Den samlede regning for Disruptionrådets udgifter løber op i knap tre millioner kroner. I alt har rådet frem til oktober 2018 brugt 2.798.852 kroner på afholdelse af de otte møder rundt omkring i Danmark, på konsulentydelser samt på diverse interne udgifter. Afholdelsen af møderne alene har kostet 1,5 mio. kroner. Heraf er 1.191.057 kroner brugt på hoteludgifterne til værelser og forplejning, som Ekstra Bladet i dag beskriver.

I alt har rådet brugt 1,2 mio. kroner alene på at bespise og indlogere medlemmerne og resten af følget, når de har turneret landet rundt.

Ekstra Bladet har undersøgt taksten på et såkaldt konferencedøgn på hoteller med statsaftale i lignende danske provinsbyer. Her ligger taksten på ca. 1200-1700 kroner inkl. moms.

I Rigsrevisionens beretning om statens indkøb fra 2006 fremgår det, at der er store besparelser ved at anvende de kollektive indkøbsaftaler.

Statslige myndigheder, der ikke benyttede den daværende indkøbsaftale (SKI), betalte en hotel-overpris på 22 procent, fastslog vagthunden dengang. Det er derfor, staten har lavet en særlig hotelaftale, som dens medarbejdere skal benytte.

Skidt tone

Ifølge ekspert i offentlig forvaltning Roger Buch, der er forskningsleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er det et udtryk for dårlig tone, at rådet har benyttet sig af markant dyrere hoteller end på statens aftale.

- Når det foregår for rent offentlige midler, træder det klart uden for, hvad man kan betegne som god tone, når man benytter sig af hoteller, der ligger langt over prisen på hoteller med aftale, siger Roger Buch til Ekstra Bladet.

Forskningschefen påpeger, at selvom Disruptionrådet formentlig kan klynge sig til en juridisk kattelem i sagen, bør valget af hoteller afspejle statens egne aftaler:

- Tidligere har diskussionen klart gået på, at når man opererer for offentlige midler, så bør man holde sig til statens regler, siger Roger Buch.

Roger Buch understreger, at det ikke er rådets medlemmer, der bør have røde ører.

- Der kan jo være tale om erhvervsledere, der kommer fra det private, hvor forholdene er meget bedre. Men man må klart forvente, at sekretariatet er klar over, at man bør lægge sig op ad statens aftaler på området, siger Roger Buch.

Hvad har de egentlig lavet? Disruptionrådet har brugt næsten to år på at holde samlet ni møder - otte på forskellige danske hoteller. Og et sidste på Marienborg i januar. I januar udgav rådet så rapporten 'Klar til fremtidens job', hvor de over 60 sider gør status på de sidste to års arbejde. Et af målene med rådet var ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen, at 'alle skal være fremtidens vindere'. Undervejs har rådet diskuteret den teknologiske udvikling, digitalisering, klimaforandringer og ændringer på arbejdsmarkedet. Blandt andet har rådets diskussioner været medvirkende til, at fagbevægelsen for første gang har indgået aftale med den deleøkonomiske platform Hilfr.

Hella sov over sig - staten betalte

Hella Joof var medlem af regeringens Disruptionråd. Foto: Grehers Tycho

Et af statsminister Lars Løkke Rasmussens 'catchy' citater fra udtalelserne om Disruptionrådet har været målsætningen om, at 'vi skal forlæns ind i fremtiden'.

Det skete ikke ligefrem for filminstruktør Hella Joof, der mest af alt har udmærket sig i Disruptionrådet ved at udtale, at 'der er mange indianerstammer, som hvert syvende år brænder hele lortet ned og starter forfra, og det tror jeg faktisk, at vi skal ...'

Faktisk var Hella Joof så meget bagud med at komme ind i en ny dag på Disruptionrådets møde i december 2017, at Hotel Rebild Bakker måtte bonne hende for en 'sen afrejse'. Det kostede 500 kroner - en regning staten endte med at betale.

I forvejen havde Hella Joof som det eneste rådsmedlem valgt at ankomme dagen før, mødet på Hotel Rebild Bakker skulle begynde, og fik dermed to overnatninger - og altså den forsinkede afrejse - betalt af skattekroner.

Hella Joof har ikke ønsket at udtale sig til Ekstra Bladet.

Troels Lund: Prisen var rimelig Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var det pengene værd, at Disruptionrådet kunne sove og spise for samlet 1,2 mio. kr., mens de holdt blot otte møder. – Når det handler om skatteborgernes penge, er det selvfølgeligt helt afgørende, at udgifterne holdes på et rimeligt niveau. Derfor er der også forud for møderne indhentet tilbud fra tre konferencehoteller i de områder, hvor de enkelte møder er afholdt. – Ved udvælgelsen har man også taget hensyn til andre ting som fx antallet af værelser, konferencefaciliteter, og om der er overenskomst. Derudover skal man huske på, at møderne strækker sig over et helt døgn. – Derfor synes jeg samlet set, at udgiften pr. person har været rimelig, siger Troels Lund til Ekstra Bladet. Minister-kattelem Disruptionrådet har kunnet smyge sig uden om de rabat-regler, som statslige institutioner ellers normalt er forpligtet til at følge. Årsagen: At Troels Lund og Lars Løkke selv var med som ministre. ’Det følger imidlertid af Konferenceaftalens punkt 3.3., at statslige institutioner i en række tilfælde ikke har pligt til at købe konferencefaciliteter på rammeaftalen, herunder såfremt konferencen har deltagelse af en eller flere ministre’, oplyser Beskæftigelsesministeriet til Ekstra Bladet. Ifølge Troels Lund var det også nødvendigt, at rådet brugte over en million på eksterne konsulenter ud af et samlet budget på under tre mio. kroner. Han henviser til, at pengene blandt andet er brugt på en film og oprettelsen af en Facebook-gruppe: Elite debat – Disruption og forandringerne kan nemt blive en debat for eliten, selv om det kommer til at betyde noget for alle danskere. Er disruption så blevet det, som hele Danmark taler om? Nej, må vi erkende, men jeg er overbevist om, at vi med dette arbejde har fået det lidt højere op på dagsordenen.

Se regningerne fra Disruptionrådets hotel-turné i faktakortene herunder:

KolleKolle, Værløse Dato: 15/16 maj 2017 Pris. pr næse samlet: 2595 kr. Med i Statens Indkøbs Aftale: Nej Prisen dækker over: Konference + værelse + mad Se regningen

Koldingfjord, Kolding Dato: 19/20 juni 2017 Pris. pr næse samlet: 2928 kr. Med i Statens Indkøbs Aftale: Nej Prisen dækker over: Konference + værelse + mad + natmad + tapas + vand + chips Se regning - Side 1 2

Hotel Hesselet, Nyborg Dato: 9/10 oktober 2017 Pris. pr næse samlet: 2529 kr. Med i Statens Indkøbs Aftale: Nej Prisen dækker over: Konference + værelse + mad + smoothies + lokaleleje. Se regningen

Hotel Comwell Rebild Bakker, Nordjylland Dato: 4/5 december 2017 Pris. pr næse samlet: 2603 kr. Med i Statens Indkøbs Aftale: Ja Prisen dækker over: Konference + værelse + mad + ekstra for lokale + kaffe etc Se regning - Side 1 2

Hotel Eyde, Herning Dato: 29/30 januar 2018 Pris. pr næse samlet: 2214 kr. Med i Statens Indkøbs Aftale: Nej Prisen dækker over: Konference, værelse, mad og eftermiddagsmøde

Hotel Strandparken, Kalundborg Dato: 12/13 marts 2018 Pris. pr næse samlet: 2430 kr. Med i Statens Indkøbs Aftale: Nej Prisen dækker over: Konference + værelse + mad Se regningen

Benniksgaard Hotel, Gråsten Dato: 18/19 juni 2018 Pris. pr næse samlet: 2758 kr. Med i Statens Indkøbs Aftale: Ja Prisen dækker over: Konference + værelse + mad + dagmøde Se regningen