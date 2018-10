Løkkes milliard-snurretur: - Hvor dumme tror han, vi er?

Socialdemokratiet i hidsigt angreb på Lars Løkke, som har lovet, at erhvervsskolernes økonomi går i plus. Nye beregninger viser, at skolerne mister penge i de kommende år. Kun i '19 undgår skolerne besparelser

Måske har Lars Løkke Rasmussen gjort sig selv så rundtosset, at han har tabt orienteringen.

- Vi snurrer pengene godt og grundigt rundt og ruller dem ind i erhvervsskolerne igen, sagde han således i september, da regeringen præsenterede sit udspil til et løft af erhvervsskolerne.

Samtidig lovede han, at trods fortsatte besparelser på uddannelserne for fremtidens håndværkere, så ville skolerne ende med flere penge end hidtil.

- Det kommer til at ende med et plus i forhold til, hvad skolerne ellers ville have haft. Men tallet kan jeg ikke i hovedet, lød det således fra Venstre-manden.

Men på baggrund af et baggrundsnotat fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier står det nu klart, at det løfte næppe holder vand fra 2020 og årene frem.

Lars Løkke må tror folk er idioter, raser S-ordfører. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

For godt nok tilfører regeringen 350 millioner kroner hvert år de kommende år til erhvervsskolerne. Men det er langt fra nok til at opveje de sparekrav, som regeringen altså vælger at fastholde over for skolerne

Dermed mister skolerne på bundlinjen 90 millioner kroner i 2020. I '21 lyder minusset på 223 millioner kroner. Mens skolerne vil mangle op imod 350 million kroner i '22. Kun til næste år kan skolerne glæde sig over et lille plus på 45 mio. kroner.

- Det irriterer mig, at statsministeren fuldstændig uden at blinke siger, at sådan er det, og så satser han på, at ingen opdager det, buldrer Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører, Mattias Tesfaye. Han fortsætter:

- Hvor dumme tror han egentlig, vi er? Folk er da ikke større idioter.

Socialdemokraten bliver bakket op af Lars Andersen, der er direktør i AE-rådet.

Statsminister med kort horisont

Han kalder det 'notorisk forkert', når statsministeren siger, at erhvervsskolernes økonomi ender i et plus.

- Fra 2020 og fremefter skal der spares, selvom der bliver tilført de her 350 mio. kr. årligt, fastslår han.

- Så Løkke har fået snurret så meget rundt, at ikke alle penge er havnet i de rette kasser?

- Måske har han kun kigget på '19 og glemt, at der også er år derefter.

- Så statsministeren har kun kigget et år ud i fremtiden?

- Ja, lyder det fra Lars Andersen

- De borgerlige vil nok indvende til din pointe, at du bare er direktør i en rød tænketank?

- Om man er rød eller ej. Det her er fakta. Så må de godtgøre, hvad der giver et plus i eksempelvis i 2021 eller '22. Måske har de glemt, at kvalitetspuljen bortfalder, siger AE-direktøren, Lars Andersen.

Mattias Tesfaye mener, at Løkkes bevidst kalkulerer med, at ingen tjekker hans påstande. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Polfoto

- Mattias Tesfaye, tror du, det er en bevidst usandhed fra statsministeren?

- Ja. Da regeringen skulle have vedtaget finansloven for 2018 fremlagde de også, at der var ekstra penge til erhvervsskolerne. Dér måtte vi også regne det igennem, og fandt ud af, at de sparede 100 mio. kroner på erhvervsskolerne. Det var fuldstændig det samme. Få måneder efter var der fyringsrunder.

- Hvorfor skulle I gøre det meget bedre?

- Jeg vil være ærlig og sige, vi kan ikke rulle alting tilbage. Men i det sekund Mette Frederiksen bliver statsminister, så stopper nedskæringerne på erhvervsskolerne.

- Så besparelserne for op imod 600 mio. kroner frem mod 2022, dem vil I ikke gøre noget ved?

- Næh, for mange af de penge er brændt af på alt muligt andet. Danskerne kan i stemmeboksen beslutte om nedskæringerne skal stoppe fra 1. januar, siger Mattias Tesfaye.

Rigtig glad

Lars Løkke Rasmussen meddeler igennem sin spindoktor, at han ikke har nogen kommentar.

Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, har valgt at besvare kritikken per mail. Her er hendes skriftlige citat:

'Jeg er rigtig glad for, at vi med det her ambitiøse EUD-udspil (erhvervsuddannelses-udspil, .red.) mere end tilbagefører omprioriteringsbidraget. Det er en meget fornuftig prioritering. Derudover har jeg noteret mig, at regeringen har afsat flere penge til erhvervsskolerne end Socialdemokratiet har.'