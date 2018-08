Løkkes ministre elsker gratis festival

De store musikfestivaler herhjemme koster efterhånden det samme som en chartertur sydpå, men det behøver landets folkevalgte ikke at bekymre sig om. De får nemlig i stor stil tilbudt gratis festival-billetter - og selvom eksperter vurderer, at det ofte strider i mod gave-reglerne - så takker mange ja.

Det viser en gennemgang, Ekstra Bladet har foretaget af ministres gratis deltagelse på de seks største festivaler herhjemme på baggrund af åbenhedsordningen og aktindsigter. (SE GENNEMGANG UNDER ARTIKEL)

Eksempelvis tog både udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) samt integrationsminister Inger Støjberg (V) sidste år i mod billetter til Skanderborg Festival. For almindelige dødelige danskere koster de 2695 kr.(priser 2018, red), og politikerne får herudover også eksklusiv adgang til backstage-området.

I alt har seks af regeringens 22 ministre taget i mod gratis festivalbiletter siden 2015.

Og det er specielt problematisk, når det er ministre, der tager imod den slags gaver, vurderer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

– Ministrene er omfattet af de samme skrappe regler for bestikkelse og modtagelse af gaver som offentligt ansatte.

– Så det vil sandsynligvis være over grænsen for ministre at modtage sådan en billet. Man har lavet de regler for at undgå, at der skabes en mistillid til, om hvorvidt der er nogen, der kan købe sig til bedre sagsbehandling eller mere favorabel behandling i en eller anden forbindelse, siger han.

Ifølge Sten Bønsing kan der godt være en legitim grund til, at en minister deltager, eksempelvis kulturministeren, men den går ikke for ministre Støjberg.

– Det er svært at forestille sig, at der skulle være et meningsfuldt fagligt formål med, at Inger Støjberg deltager i Skanderborg festivalen, siger han.

Audi-Anders i Bøgeskoven

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kunne sidste år ikke stå for fristelsen om en gratis Skanderborg-billet. Han er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets forespørgsel om en begrundelse.

Dobbelt op til Løhde

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) tog imod en gratis billet til Skanderborg Festival i 2017 og var ifølge ministeriet også på Roskilde Festival i 2016. Hun har ikke svaret på, hvorfor hun tog imod gaverne.

Tavs Birk

Transportminister Ole Birk Olesen var gratis på Roskilde Festival i 2017. Ministeriet er ikke vendt tilbage med en begrundelse.

Festival-dronningen

Ekstra Bladet ville gerne høre integrationsminister Inger Støjberg (V), hvorfor hun har sagt ja til så mange gratis festivaler, men ministeriet svarer:

’Vi har ikke yderligere kommentarer.’

Støjberg har som minister været gratis på Skanderborg Festival i 2015, 2016 og 2017 samt Nibe Festival i 2016 og 2017. Samlet har festivalerne en værdi af mindst 10.000 kroner.

I 2013 da hun som folketingspolitiker var gratis på Skanderborg, sagde hun blandt andet til Aarhus Stiftstidende:

– Jeg elsker at gå på festival, og det er derfor, jeg er her. Jeg kommer til et hav af arrangementer, og det her er da i den absolut fornøjelige ende

Gratis armbånd til Lauritzen

Skatteministeriet oplyser, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) i 2015 og 2016 var gratis på Roskilde Festival – dog kun en enkelt dag. Han deltog også på Skanderborg Festival i 2015. Ministeriet er ikke vendt tilbage med nogen begrundelse

Rock-Troels på Roskilde

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er vild med at gå til gratis rock-koncerter med VIP. Den musikglade minister tog også imod en invitation til Roskilde Festival i 2015. Ifølge ministeriet har han dog ikke siden sagt ja til festivaler. Ministeren har ikke svaret på, hvorfor han tidligere har været på gratis festival.

Sådan inviterer de seks store

30. juni til 7. juli. 80.000 partout-billetter. 20.000 endagsbilletter.

Roskilde Festival oplyser, at man inviterer den siddende regering og politikere fra relevante udvalg, f.eks. kulturudvalget. Ministre inviteres med ledsager og kan derudover forespørge om adgang for f.eks. rådgivere og sekretærer, der kan få adgang uden betaling. Billetterne til de inviterede giver adgang til Backstage Village.

8. til 12. august. 28.000 partout-billetter (udsolgt) og mellem 5000 og 7000 endags-gæster om dagen (udsolgt)

Skanderborg festivalen oplyser, at man inviterer alle Folketingets 179 medlemmer (uden ledsager). Billetten giver adgang til backstage. Det varierer år for år, hvor mange der takker ja.

28. til 30. juni. 40.000 gæster

En pulje billetter til Tinderbox festivalen med adgang til VIP-område uddeles til Odense Kommune, der selv fordeler billetterne mellem politikerne/administration.

7. til 9. juni. Kapacitet: 35.000 gæster

Lokalpolitikere med en arbejdsmæssig relation til Northside-festivalen får en endagsbillet og et foredrag/rundvisning. Billetten giver adgang til et VIP-område, men ikke til gratis drikke/mad.

24. til 27. maj. 35.000 gæster

Jelling Musikfestival inviterer hvert år en gruppe relevante lokale og regionale politikere/embedsmænd til et besøg på festivalen. Der er indlagt faglig rundvisning, hvor der bydes på et glas og en snack.

4. til 7. juli. 27.000 gæster

Har i år inviteret byrådsmedlemmerne i Aalborg Kommune, der får adgang til festivalens nye VIP-område. Nibe Festival forventer også besøg af et par folketingsmedlemmer, da de er ’venner af huset’, men har p.t. valgt ikke at invitere folketingsmedlemmer generelt.