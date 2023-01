Løkkes nye MF'er med spritdom: Kørte bagstiv til bageren

Peter Have (M) sidder i den varme stol, når Ekstra Bladet forsøger at komme tættere på de nye folketingspolitikere. Og han kommer blandt andet ind på, at han som helt ung kørte spritkørsel

Da Løkkes nyvalgte folketingsmedlem Peter Have (M) for mange år siden hentede morgenbrød efter en ungdomsbrandert, blev han stoppet med sprit i blodet. I dag fortryder han 'ungdommens kådhed', fortæller han til Ekstra Bladet

Ca. 30.000 kroner.

Omtrent så meget ville det koste Moderaternes Peter Have i bøde, hvis han i dag blev taget med den promille, han blev stoppet med som ung.

Peter Have, der er nyvalgt folketingsmedlem for Lars Løkkes parti, fortæller nemlig nu til Ekstra Bladet, at han som 19-årig i starten af 1980'erne blev taget, da han bagstiv hentede morgenbrød i bil.

- Jeg var knægt og havde været i byen. Da vi så skulle op om morgenen og hente morgenbrød kørte jeg derned, fortæller han.

Men alkoholen havde han ikke svedt ud.

For høj promille

Og Peter Have blev taget af politiet med for høj en promille.

Den præcise promille husker han ikke, men ifølge ham selv lå den lige netop på 0,1 over det tilladte.

- Hvis jeg havde sovet en time mere, så var der ikke sket en skid. Det var sådan, det var. Det var sådan en bag-ting ..

Du var bagstiv?

- Ja, altså det var jeg jo i forhold til promillen.

Grænse på 0,8 promille

Den nuværende promillegrænse på 0,5 blev først indført i 1998, og promillegrænsen var derfor 0,8 da Peter Have satte sig i bilen for omkring fyrre år siden.

Peter Have kan ikke selv huske, hvad straffen var for hans forseelse, men han mindes, at han skulle op til prøverne igen.

- Ja, så vidt jeg husker så skulle jeg til noget ny prøve. En ny teoriprøve og en ny køreprøve, mindes jeg.

Kæmpebøde i dag

Peter Have, der blev valgt ind som det tynde øl med blot 952 stemmer, nyder i dag godt af sin tårnhøje folketingshyre, som den dag i dag have givet ham en kæmpebøde for ungdommens forseelse.

I dag får man nemlig en bøde, der er udregnet efter 'netto månedsindkomst x promillen'.

Og med Peter Haves folketingsløn med tillæg på i alt 65 tusinder kroner om måneden, ville en promille på 0,81 i dag have udløst en klækkelig bøde på svimlende 30.000 kroner, hvis han kun var folketingsmedlem. Da Peter Have også ernærer sig som kroejer i Låsby kender Ekstra Bladet ikke hans nettoindkomst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den nye kulturminister Jakob Engel-Schmidt i sin nye rolle på bagsædet af ministerbilen. Foto: Jonas Olufson

Anholdt for narko

Peter Have er dog ikke den eneste i den lilla folketingsgruppe, der har sat sig bag rattet i påvirket tilstand.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt, der nu frekventerer bagsædet af ministerbilen, blev i 2018 anholdt efter at have kørt narkokørsel.

’Han nægtede at deltage i både en udåndingsprøve og en narkometertest og blev derfor kl. 00.43 erklæret for anholdt’, hed det i døgnrapporten.

Engel-Schmidt skrev selv dengang, at han havde haft kokain i blodet. Derfor blev han frakendt kørekortet i tre år og måtte betale en bøde.

Dengang erkendte han dog blankt, at han havde begået sit livs fejltagelse.

'Jeg lægger mig fladt ned. Der er ingen god undskyldning. Jeg har været et kæmpe fjols. Det skal jeg tage ansvar for,' skrev han på Facebook.

Fortryder 'fis'

Peter Have fortryder i dag sin handling, men påpeger dog, at der nok ikke er nogen, der kan 'se sig ud af, at de har lavet noget fis engang'.

- Sagt på en anden måde, så er det jo også ungdommens kådhed, fortæller han afslutningsvist.