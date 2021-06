Løkkes parti: - Det kan næsten kun gå nedad

Meningsmåling om Løkkes kommende parti tegner efter alt at dømme et stærkt overvurderet billede af opbakningen til projektet, lyder det fra ekspert

Planerne med Lars Løkke Rasmussens kommende parti er så fremskredne, at 'Det Politiske Mødested' har bestilt en vælgeranalyse hos et firma, der tager sig af den slags.

Analysens overskrift er umiddelbart sød musik i den tidligere statsministers ører:

'12 pct. af vælgerne kunne helt sikkert eller sandsynligvis forestille sig at stemme på et nyt parti stiftet af Lars Løkke Rasmussen'.

Spørger man Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, skal man dog være særdeles varsom med at drage for håndfaste konklusioner på baggrund af den type målinger.

- Det er svært, og det er ekstremt usikkert. Men som organisation kan der være mange gode grunde til at gøre det. Man får måske et medie til. at skrive om det. De ville jo elske en overskrift med, at 12 procent kunne finde på at stemme på dem, siger Kasper Møller Hansen og tilføjer:

- Erfaringen er, at niveauet er stærkt overvurderet i denne type spørgsmål.

Ingen konkurrence

Han uddyber:

- Der er en masse usikkerheder i den måling. Vores erfaring fra tidligere med Ny Alliance, Liberal Alliance og Alternativet er, at folk er meget villige til at sige 'det kan godt være, eller det er endda sikkert, at jeg stemmer på dem.

- De 12 procent må derfor være det øverste, vi kan forestille os pt. Så kan det næsten kun gå nedad derfra. Det er i hvert fald erfaringerne fra de tidligere nye partier.

Kasper Møller Hansen peger desuden på, at der i målingen kun er spurgt ind synet på ét bestemt parti.

- Her er der ingen konkurrence. I en almindelig meningsmåling læser man ikke et specifikt navn op, siger han og konkluderer om opbakningen til Løkkes parti:

- Niveauet er ikke specielt overvældende, når man tager højde for, at det er stærkt overvurderet, da det er uden konkurrence.

Løkke har desuden fundet et hovedkvarter til sit nye parti. Ekstra Bladet har besøgt stedet:

Billigere måder at købe sig til opmærksomhed

Løkkes sekretariatschef, Jakob Engel-Schmidt, medgiver, at analysen meget vel kan give et urealistisk billede af opbakningen til et kommende parti.

- Jeg er ikke sikker på, at undersøgelsens resultat er det samme som Gallup ville nå frem til. Det, synes jeg, er helt naturligt. Lige nu er projektet, som Lars Løkke, Jeppe Søe (kommunikationschef, red.) og jeg arbejder med et politisk mødested, hvor 16.000 de fleste onsdage taler politik på en ny måde. Vi er ikke et politisk parti endnu, siger Jakob Engel-Schmidt og tilføjer:

- Jeg glæder mig over, at noget tyder på, at flere danskere end som så har lyst til at høre mere om, hvad vi gerne vil.

Han mener ikke, at målingen er et udtryk for, at det kommende parti blot forsøger at skaffe sig opmærksomhed.

- Vi vil altid gerne have positiv opmærksomhed. Men jeg synes, vi har fået en hel del af det den seneste tid. Hvis man skulle købe sig til politisk opmærksomhed ved at lave meningsmålinger, så tror jeg, at der er billigere måder at gøre det på, siger Jakob Engel-Schmidt.