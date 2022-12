Løkkes topfigur i milliongæld: Scorer gratis lejlighed

En af Moderaternes kransekagefigurer skylder over 1,8 millioner kroner til det offentlige, men han behøver ikke bekymre sig om at få tag over hovedet i København

Som medlem af Folketinget følger en række privilegier, og for Moderaternes nyvalgte Jeppe Søe lander de formentlig på et ekstra tørt sted.

For mens Jeppe Søe ifølge Jyllands-Posten skylder det offentlige over 1,8 millioner kroner og er gået konkurs flere gange, scorer han samtidig en af fem særligt gunstige lejligheder beliggende på Christiansborg.

Det skyldes, at Jeppe Søe som en af Lars Løkke Rasmussens topfolk i Moderaterne har fået en plads i Folketingets fineste organ, Præsidiet.

Således kan Søe bryste sig af at være 2. næstformand i Folketinget, og med den magtfulde post medfølger en gratis lejlighed uanset ens primære adresse.

Må bruge lejlighed ubegrænset

Den gratis lejlighed kan han, i modsætning til andre folketingsmedlemmer, gøre så meget brug af, som han overhovedet orker.

Annonce:

Præsidiemedlemmer er nemlig ikke omfattet af Folketingets sædvanlige regler om, at man højst må opholde sig 180 dage om året i en lejlighed, som Folketinget stiller til rådighed.

Og fordi Jeppe Søe har folkeregisteradresse i Aalborg, får han udover den gratis lejlighed også en ekstra økonomisk håndsrækning på 35.286 kroner om året i dobbelt husførelse.

Droppede gældssanering

Jeppe Søe erkender overfor Jyllands-Posten, at han ikke altid har betalt sin skat til tiden, og at han desuden havde undersøgt muligheden for gældssanering, altså at få eftergivet eller nedsat sin gæld ved at lade det offentlige betale gildet.

Men i sommer trak han sit ønske tilbage, fordi skifteretten skønnede, at hans gæld, der samlet lyder på 2,4 millioner kroner, var oparbejdet systematisk, skriver Jyllands-Posten.

Annonce:

'Jeg kan nemt se, at det ser systematisk ud, selv om det absolut ikke er ment som det. Jeg tilbagekalder hermed ønsket om gældssanering og vil forsøge at komme videre på anden vis,' skrev Jeppe Søe i en mail den 3. juni i år ifølge avisen.

På Facebook skriver Jeppe Søe, at der intet nyt er i historien om hans økonomiske nedtur, der har været offentligt kendt siden 2008, og at han ikke skammer sig over situationen.

Er gået ned i løn

Ekstra Bladet fangede Jeppe Søe over telefonen for at spørge, om han har tænkt sig at speede processen op med tilbagebetalingen, nu hvor han er kommet i Folketinget og tilmed er en del af den politiske ledelse på Christiansborg som præsidiemedlem.

Men han er faktisk gået ned i løn for at blive politiker, så det kan der ikke blive tale om, fortæller han.

- Det trækkes jo af sig selv. Alt kører jo perfekt. Der er afbetaling hele tiden, så der ikke noget nyt eller farligt.

- Derfor kunne du jo godt vælge at speede det op nu?

Annonce:

- Det kunne jeg godt, hvis jeg havde råd til det. Jeg går jo ned i løn for at gå i Folketinget. Jeg har holdt rigtig mange foredrag før, så jeg går ned i løn. Jeg betaler alt af, hvad jeg overhovedet kan, og det går rigtig fint.

Alle får jo en lejlighed

Jeppe Søe synes ikke, at det særligt gunstigt, at han får stillet en gratis lejlighed til rådighed. Det havde han gjort uanset hvad, fordi han har adresse i Aalborg, påpeger han.

- Alle får jo en lejlighed. Grunden til at jeg får den der, det er, at jeg skal arbejde sent.

- Du må jo i modsætning til andre opholde der hele året, hvis du vil ...

- Men det behøver jeg ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Jeg får en lejlighed, hvor jeg kan overnatte efter arbejde, siger Jeppe Søe.

Undersøgte bare gældssanering

Han afviser desuden, at han havde et oprigtigt ønske om at søge om gældssanering.

- Jeg undersøgte mulighederne for gældssanering for at høre, hvordan er reglerne egentlig nu. De er blevet ændret siden 2008. Jeg blev ført ind i det og sagde nej tak.

Annonce:

- Der står, at du tilbagekalder ønsket om det i den mail ...

- Nej, jeg får at vide, hvad jeg skal gøre, og så skriver jeg, at det er jeg ikke interesseret i. Det er fint, jeg vil ikke.

- Jeg er kommet så langt, at jeg havde en konkurs på 13 millioner. Og nu er jeg nede på 2,4 millioner. Det synes jeg er dygtigt gjort. Det synes jeg er den gode historie.

- Der står, at du tilbagekalder ønsket om det. Det må vel være fordi det var noget, du havde tænkt, at du ville gøre, hvis det var muligt?

- Nej, det var fordi, det var noget, jeg undersøgte. Jeg undersøgte det, og så tilbagekaldte jeg ønsket. Det går rigtig fint med at afdrage, og det har det gjort i 14 år. Det er min virkelighed, siger Jeppe Søe.

Annonce:

Uerfaren nyvalgt blandt garvede

At præsidiemedlemmer skal tildeles en bolig tæt på Folketingssalen skyldes ifølge Folketinget, at 'præsidiemedlemmer har særlige arbejdsbetingelser, fordi de leder møder i Folketingssalen på ofte sene tidspunkter'.

Søes post i Præsidiet er prestigefyldt, fordi Præsidiets fem medlemmer bestemmer over dagligdagen i Folketinget. De er typisk politikere med en vis erfaring og fungerer desuden som Folketingets officielle ansigt udadtil, når eksempelvis statsoverhoveder kommer på besøg. Jeppe Søe er som den eneste helt grøn.

De øvrige medlemmer af Præsidiet tæller de mere erfarne og garvede medlemmer af Folketinget Leif Lahn Jensen (S), Karsten Hønge (SF) og Karina Adsbøl (DD). Formanden for Præsidiet er den mangeårige Venstre-Løve, Søren Gade.