Løkkes trussel: Bål og brand!

Lars Løkke Rasmussen har de seneste dage fundet et nyt dramatisk våben frem i den interne V-krig.

Således også i aftes, da han var på rundtur i sofaerne og de bløde stole hos Lippert, Aftenshowet og Go' aften live.

I alle tre programmer gjorde han klart, at hvis ikke oprørerne i Venstre lader ham fortsætte på magten, så risikerer de at brænde hele partiet Venstre ned. Løkke eller kaos.

Her fremturede Løkke tre gange med en trussel om bål og brand.

Aftenshowet:

- Der kan ikke gå ild, uden der er en glød.

- Hvis der er gløder på marken, så kan man vælge at puste til dem, så hele marken brænder af, eller om man skal få dem trampet ned og væk.

Lippert:

- Det hele slog lidt gnister til en start

- Når det slår gnister, så kan man jo vælge om vil puste til det og sætte ild til alting, eller om man vil slukkke gløderne

Go' aften live:

- Har vi brug for at kaste alting op i luften og bare vælge nogle nye personer? Eller har vi brug for - det synes jeg jo - at finde ud af, hvorfor der er gløder i marken, og hvad handler de om, og så få dem slukket?

Løkke, du er branden

I baglandet har man godt hørt Løkke trussel. Men i Struer giver Marianne Bredal ikke meget for Lars Løkkes trusler. Hun skal med til det afgørende hovedbestyrelsesmøde, som finder sted på lørdag på et kursted lidt uden for Vejle.

- Jeg tror man glemmer, hvem der har antændt ilden, og hvad der har antændt den. Det er at vende situationen på hovedet, siger Marianne Bredal til Dagbladet Holstebro Struer.

I aftes var der møde for Venstres folk på Sjælland i golfklubben i Rønnede.

Efter mødet ville medlemmerne ikke bakke op om Lars Løkke Rasmussen, selv det er her han at valgt til Folketinget.

Ingen hjælp til Løkke fra eget bagland

Kristian Jensen roser oprørenes talsmand