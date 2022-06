Løkkes vilde projekt: I problemer til halsen

Det bliver med en lang række selvskabte benspænd, at Lars Løkke Rasmussen skal forsøge at komme i Folketinget med Moderaterne. Eksperter ser problemer hobe sig op

Søndag stifter Lars Løkke Rasmussens langt om længe Moderaterne som officielt parti.

Men knap er partiet en realitet, før problemerne tårner sig op.

Partiet står over for en række faldgruber, der har kostet andre nystartede partier dyrt. Og Løkke kan rende ind i de samme kvaler, lyder det fra flere kanter.

Den tidligere Venstre-formand vil erobre midten af dansk politik og gøre partiet til den afgørende faktor for, hvem der bliver statsminister. Det indebærer, at han ikke vil pege på en statsministerkandidat før et valg.

- De partier, der tidligere ikke har villet pege på en statsministerkandidat, er altid sluppet skidt fra det, siger politisk kommentator Hans Engell.

Ingen vil tale om andet

Lars Løkke Rasmussen er langtfra det første nye parti, der ikke har villet pege på en statsministerkandidat fra enten blå eller rød blok før et valg.

Ny Alliance forsøgte det 2007, da partiet ligesom Lars Løkke Rasmussen ville nedbryde blokkene. Men det betød kun, at spørgsmålet trak al fokus i en grad, hvor der slet ikke var plads til at tale om politik.

- Det virker nærmest hasarderet at forestille sig, at han kan få opmærksomhed om andre emner, inden han har sagt, hvem han vil pege på. Tæt på umuligt faktisk, hvis man ser på historien, siger politisk kommentator Lars Trier Mogensen.

Ikke bare kan det blive opfattet som virkelighedsfjernt, det kan også støde mange vælgere fra.

- Han er nødt til at placere sig. Hvis der pludselig opstår en mistanke hos borgerlige vælgere om, at han eksempelvis kan finde på at pege på Radikale, så vil mange af dem ikke stemme på ham, siger Hans Engell.

Begge kommentatorer ser valget som en konsekvens af, at Lars Løkke Rasmussen håber, at det bliver ham selv. Men det spår de ikke mange chancer.

Frit slag for kandidater

Det er dog ikke det eneste benspænd, Moderaterne er ved at give sig selv. Lars Løkke Rasmussen har gjort det klart, at der vil være mange nye kandidater for partiet. Og at man ikke har tænkt sig kontrollere alt for meget, hvad de melder ud.

De har frit slag, så længe de er enige i partiets grundlæggende midtersøgende præmis og de reformforslag, der er fremlagt. Det giver dog en enorm risiko for total forvirring om, hvad partiet officielt mener.

For Ny Alliance skabte det eksempelvis kaos i valgkampen, at en kandidat pludselig foreslog skattefrihed på Fyn.

Tanken om at give kandidater frit slag kalder Hans Engell for 'hyggelig og charmerende', men uholdbar og med risiko for at ende tæt på komisk.

Lars Trier Mogensen mener, Lars Løkke Rasmussen med udmeldingen om, at kandidaterne gerne må være uengie og melde ud på egen hånd, måske har gjort noget klogt.

- Med uerfarne kandidater er det sikkert som amen i kirken, at nogle vil gå igennem isen og melde ting ud, der ikke hænger sammen.

- Så ved at sige det fra start kan Lars Løkke Rasmussen tage spændingen lidt ud af det. Han undgår ikke, at det skaber virak. Men det kan sænke temperaturen lidt, når det sker, at han allerede har adresseret det, siger kommentaroren.

Ingen venner

Hvis man vil have en ven i politik, så skal man have en hund. Og Lars Løkke Rasmussen har to. Det er godt, for han skal ikke forvente hjælp fra nogen, når det kommer til at komme i Folketinget.

Efter hans uskønne afgang fra Venstre, hvor han kastede partiet ud i en voldsom krise, og fordi han ikke peger på en statsministerkandidat, er han sendt ud i kulden. Rød blok ser intet lys i den tidligere modstander.

- Han har fået en kold skulder fra hele blå blok. Han bliver ikke inviteret til partiledermøder i blokken, og de ignorerer ham i folketingssalen. Så han svæver frit i luften, siger Hans Engell.

Dermed er det altafgørende for Lars Løkke Rasmussen, at han får præcis de afgørende mandater på midten, der gør ham til kongemager. Ellers vil partiet ende marginaliseret og ligegyldigt.

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få et interview med Lars Løkke Rasmussen. Men det er ikke lykkedes.

Gode råd til Løkke: Topstyring, ydmyghed og rene linjer

Lars Løkke Rasmussen er langtfra den eneste, der de sidste år har stiftet et nyt parti. Med betydelig svingende succes er nye partier piblet frem. Nogle har sikret sig de attraktive pladser i Folketinget, andre er kollapset og gledet ud i glemslen.

Entydigt er det, at det langtfra er let at stable et parti på benene og komme i Folketinget.

Ekstra Bladet har derfor spurgt en lang række partistiftere til et godt råd og en advarsel til Lars Løkke Rasmussen nu, hvor hans projekt for alvor starter.

De spænder fra stikpiller til dyrtkøbte erfaringer. Læs både råd og advarsler her: