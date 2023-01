Lønbuffet: Sygeplejersketoppen har valgt lønstigninger

Toppen af Dansk Sygeplejeråd har nu besluttet sig for, hvad de vil have i lønstigning

Et internt slagsmål om, hvor meget de politsk valgte i toppen af Dansk Sygeplejeråd, DSR, skulle stige i løn i år, endte i starten af januar i den aparte situation, at de selv kunne vælge.

Det har de nu gjort. Og mens langt hovedparten har valgt den lavest mulige lønstigning, har flere holdt fast i at skulle stige ikke mindre end 8,1 procent i løn år.

Det viser den seneste opgørelse over honorarer i fagforeningen.

Uenighed

Miseren startede, fordi toppen af fagforeningens honorar er knyttet til inflationen. Og da den gik amok, betød det, at hele styrken stod til en stigning i deres kontingentkronebetalte aflønning på 8,1 procent i 2023.

Det mente den politiske ledelse måske alligevel var i overkanten, da sygeplejerskerne stadig kigger langt efter lovede lønstigninger, og fagforeningen efter storkonflikt og medlemsflugt fattes penge.

Men det var der ikke enighed om. Og så startede diskussionen, som en kilde underspillet beskriver som blandt andet 'livlig'.

- I den politiske ledelse er vi af den opfattelse, at det er for stor en stigning i honorarerne set i lyset af den økonomiske situation i DSR, og at vi stadig ikke har en løsning på sygeplejerskernes lønefterslæb.

- Alle politisk frikøbte har over flere gange drøftet, hvordan vi skal tackle denne situation. Det er desværre ikke lykkedes at opnå enighed om en fælles løsning, skrev forperson Grete Christensen til DSR's Kongres, fagforeningens øverste myndighed, i starten af januar.

Lønbuffeten åbnes

Fordi man ikke kunne blive enige, da en gruppe ville have den stigning i honorarerne, de efter bogen havde krav på, endte det med en fritvalgsordning.

De politisk valgte kunne selv vælge, om de ville have 1,6 procent, 4,05 procent eller 8,1 procent i stigning i honoraret.

Resultatet af de valg faldt på plads fredag. Og det viser, at alle undtagen to - en kredsnæstkvinde og næstforkvinde for Lederforeningen - valgte de 1,6 procent. De to ville have den fulde stigning.

Sådan lød kompromisset i det penible lønspørgsmål i DSR.

Tilfredshed

Det er formand for DSR Grete Christensen godt tilfreds med.

- I DSR's ledelse er vi meget tilfredse med, at honorarer til alle frikøbte politikere bortset fra to reguleres med 1,6 procent, og at der er stor tilslutning til vores linje. DSR's regler for honorarer tager afsæt i en beslutning om at udvise tilbageholdenhed.

- Det er derfor naturligt, at det er det bærende princip i den situation, vi står i lige nu, hvor medlemmernes privatøkonomi er under stort pres på grund af ekstraordinær høj inflation, og hvor mange helt berettiget er utålmodige i forhold til de lønstigninger, vi sammen kæmper så hårdt for, skriver hun i en kommentar.