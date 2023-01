Lønfest i spinhæren ... mens du skal knokle mere for mindre

- Det vil kræve noget af os allesammen. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag.

Sådan lød det 1. januar fra Mette Frederiksen.

I sin nytårstale lagde statsministeren op til, at almindelige danskere fremover skal knokle en dag mere hvert år - og tilmed i mange store faggrupper står de til at miste mærkbare helligdagstillæg.

Men 'os allesammen' betyder ikke Os Allesammen.

For blot to uger før sin nytårstale - 16. december - åbnede Mette Frederiksen som formand for regeringens ansættelsesudvalg op for den helt store lønpose til sine egne spindoktorer.

Det viser aktindsigter fra Statsministeriet og Økonomistyrelsen over SVM-regeringens hær af spin-folk, som Ekstra Bladet har fået.

Ni procent mere

Faktisk står stabschef i Statsministeriet Martin Justesen fremover til en løn, som er steget ni procent på blot et år. Det viser Statsministeriets rammer for ansættelsen af særlige rådgivere, der er vedtaget 16. december.

Mette Frederiksen til nytårstalen 1. januar, hvor hun bebudede, at alle skal yde en ekstra indsats ved at miste en helligdag ... ... blot to uger før lagde Mette Frederiksen og resten af regeringen op til store lønstigninger for spinhæren. Foto: Mads Claus Rasmussen

I alt får Martin Justesen nu en årsløn på 1.272.033 løn eksklusive pension.

Med statens favorable pensionsordning rammer stabschefen en gage på præcist 1,5 mio. kroner.

Den nye, svulstige løn er baseret på oktober 2022-nivau. Og sammenholdt med Martin Justesens løn et år forud - i oktober 2021 - er stigningen på imponerende ni procent.

Dengang tjente han 1.376.865 inklusive pension. Det er en stigning i den faste løn på i alt 124.135 kroner inkl. pension.

Stabschefen har dog også i april 2022 fået et lønhop gennem den automatiske regulering af lønnen. Målt alene på de ni måneder fra april til i dag er lønnen steget med 6,8 procent.

Lønstigninger til alle

Også hos de øvrige spin-rådgivere under SVM-regeringen er der lagt op til massive lønhop.

Regeringen hæver nemlig lønrammen for 85 pct. til 90 pct. af en fuld ministerløn til rådgivere med ministre i de centrale Koordinations- og Økonomiudvalg.

Lønrammen hæves fra 75 til 80 pct. for andre rådgivere, oplyser Økonomistyrelsen.

Hos Dansk Folkeparti er beskæftigelsesordfører Nick Zimmermann rystet over de voldsomme lønstigninger til regeringens egne.

- Det udstiller regeringens hykleri fuldstændig. Mens danskerne skal holde for ved at sige farvel til store bededag, og mens inflationen buldrer, giver man store lønstigninger til egne venner.

- Det viser rigtig meget om den fuldstændige afkobling fra almindelige mennesker, som regeringen står for, siger Nick Zimmermann til Ekstra Bladet.

Nick Zimmermann er rystet over lønhoppet til spindoktorerne. Foto: Mads Claus Rasmussen

Vupti: Fast bonus - ingen inflation

Fra Mettes hånd til Martins konto. Regeringen har besluttet, at dens spindoktorer fremover skal have mere i løn, fordi deres præstationsafhængige bonus skal veksles til en fast del af lønnen. Foto: Jens Dresling

Statsministeriet forsvarer deres svulstige lønhop til spin-hæren med, at muligheden for et præstationsafhængigt engangsvederlag - altså en almindelig bonus - fremover skal konverteres til en fast del af deres løn - altså en 'fast bonus.'

I 2022 fik stabschef Martin Justesen en bonus på 75.000 kroner, der udgjorde det for to år, selvom han blev afsløret i automatisk at have fået slettet sms-beskeder.

Af sig selv

I fremtiden skal han dog ikke gøre sig særskilt fortjent til ekstra lønkroner.

De kommer helt af sig selv.

Det skriver både Statsministeriet og Økonomistyrelsen til Ekstra Bladet i en aktindsigt:

'Dette skal ses i sammenhæng med, at regeringen vil tage kontakt til de faglige organisationer med henblik på at aftale en afskaffelse af muligheden for, at særlige rådgivere kan modtage engangsvederlag, ligesom det i marts 2022 efter forhandling mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Akademikerne skete for gruppen af departementschefer.'

Den faste bonus sikrer, at både Martin Justesen og de øvrige spindoktorer nu uden kamp for lønkronerne med ét slag bliver forskånet for den rødglødende inflation, der i løbet af 2022 har presset priserne op med 7,7 procent.

Blodig lønkamp

Det samme kan man ikke sige om almindelige lønmodtagere.

Blodige kampe venter, når industriens arbejdere for alvor går i gang med overenskomstforhandlinger, hvor inflationen er det helt store tema.

Realløns-tab kan meget vel ende med at være det bitre resultat for danskerne uden for regeringens indre kredse.

Tavs Mette F.

Martin Justesen og chefen, Mette Frederiksen, der også er med til at fastlægge hans løn. Foto: Jens Dresling

Om det er de velbetalte spin-folk i regeringen, der er deres lønkroner værd ved at fraråde Mette Frederiksen (S) til at stille op til interview, er uvist.

Statsministeren har i hvert fald ikke ønsket at svare personligt på Ekstra Bladets spørgsmål:

- Har statsministeren - formanden for ansættelsesudvalget - en kommentar til, at hendes egne rådgivere skal have så meget mere i løn, nu hvor regeringen vil have alle danskere til at arbejde en dag mere?

I stedet har Statsministeriet sendt et skriftligt svar, hvor det understreges, at man ikke nødvendigvis behøver at give spinfolk hele den løn, man har lov til:

'Ved ansættelse af særlige rådgivere skal der således foretages en konkret vurdering af rådgiverens uddannelse, erfaring og øvrige kvalifikationer sammenholdt med kravene i stillingen og vilkårene i øvrigt. Det forudsættes, at hele lønintervallet anvendes, og at de maksimale lønniveauer kun anvendes, hvor den særlige rådgivers kvalifikationer taler stærkt herfor.'

Ekstra Bladet har bedt stabschef i Statsministeriet Martin Justesen om en kommentar til hans store lønstigning.

Han ønsker ikke at medvirke.

Fucke op-forsikring

Allerede sidste år indførte regeringen faste bonusser for Barbara Bertelsen og de øvrige departementschefer. Foto: Jens Dresling

I fremtiden står regeringens spindoktorer til 'bonus', uanset hvor klodset de bærer sig ad.

Men de er ikke de første i centraladministrationens inderkreds, der opnår at være sikret ekstra lønkroner, uanset hvor skandaløst de bærer sig ad i deres job.

Allerede sidste år fik Barbara Bertelsen - en af hovedarkitekterne bag minkskandalen - og resten af departementscheferne nemlig en forsikring for altid at få fuld plade på lønnen.

Efter rædsels-år: Nu får Barbara fast bonus

Den betød, at de nu kan klokke i det så grelt, at Minkkommissionen anbefaler ansættelsesretlige skridt. Men bonussen bliver der ikke rørt ved.

Det fremgår af den aftale, som Ekstra Bladet sidste år kunne afsløre.

Her skete en 'omlægning af departementschefernes engangsvederlag til faste tillæg, således at der ikke længere ydes engangsvederlag som hidtil,' oplyste Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til Ekstra Bladet.