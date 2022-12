Lønfesten fortsætter: Scorer millioner på politik

Søren Gade runder en årsindtægt på to millioner kroner, efter at han har valgt at beholde havne-post. Selv siger han, at det ikke er pengene, der betyder noget

Søren Gade runder en årsindtægt på to millioner kroner, efter at han har valgt at beholde havne-post. Selv siger han, at det ikke er pengene, der betyder noget

Der er millioner at hente i politik for Søren Gade (V).

Det er blevet understreget, efter at han har overtaget en lukrative post som Folketingets formand.

Ikke nok med, at formandsposten sikrer Gade løn som en statsminister, fed pension, lækker lejlighed og tjenestebil med chauffør. Venstre-profilen krydrer sin samlede løncheck med godt 300.000 kr. Penge han modtager, fordi han har valgt at beholde sin post som bestyrelsesformand for havnen i Esbjerg ved siden af hvervet i spidsen for Folketinget .

Desuden beholder Gade også en lønnet post som bestyrelsesmedlem for Samfonden - en almennyttig fond i Silkeborg.

Søren Gade oplyser, at han får 20.000 kr. om året for dette. Samlet runder han dermed en årsindtægt på to millioner kroner.

Med flere poster ved siden af tjansen som folketingsformand hiver Søren Gade mere to millioner kroner hjem årligt. Foto: Jonas Olufson

Livslang pension

Dertil kommer, at Søren Gade som Folketingets formand optjener pension efter samme regler, som gælder for ministre. Her er der tale om en særlig lukrativ ordning.

Ministrene - og altså også Søren Gade - er nemlig sikret en tjenestemandspension, som bliver optjent særligt hurtigt, og som giver ret til en fast månedlig ydelse fra pensionsalderen og resten af livet.

Havde der været tale om en klassisk arbejdsmarkedspension, ville ordningen svare til en gennemsnitlig præmie på intet mindre end ca. én million kr. - årligt. Det har tal fra Finansministeriet tidligere afsløret.

Lønnen fortsætter

Den dag, Søren Gade er færdig som folketingsformand, skal han ikke frygte, at lønnen på statsminister-niveau stopper.

Her får han det såkaldte eftervederlag i en periode svarende til halvdelen af den tid, han har siddet på formandsposten. Dog mindst seks måneder og højst 36 måneder.

Ikke nyt

En lukrativ lønpakke er imidlertid ikke et nyt fænomen for Søren Gade.

Før folketingsvalget var han medlem af Europa-Parlamentet, var kommitteret for Hjemmeværnet, bestyrelsesmedlem i medicinal-virksomheden Allarity Therapeutics og formand for Esbjerg Havn.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, løb det samlet op i en årsindtægt på 2,2 mio. kr.

Søren Gade har meddelt, at han har frasagt sig posterne i Hjemmeværnet og Allarity Therapeutics, efter at han er blevet formand for Folketinget. Derudover har han sagt farvel til en række ulønnede poster.

Søren Gade overtog posten som formand for Folketinget efter valget 1. november. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Gade: Det handler ikke om penge

Selvom Søren Gade lyder træt og en anelse irriteret, når han nu igen skal svare på spørgsmål om sine poster, forstår han godt, hvorfor man kan undre sig over, hvorfor han beholder dem.

- Jeg synes selv, jeg overvejer de her ting grundigt. Og det skal man også. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan forstå, at nogle tænker: 'Kan han ikke få nok?'. Men det er bare ikke pengene, der driver mig. Det kan jeg selvfølgelig sagtens sige, når jeg får så mange af dem. Men det er det bare ikke, siger han i et interview med Ekstra Bladet.

- Så som du ser det, så støder du ikke ind i noget, hvor du er inhabil?

- Jeg lover dig for, at inden du overhovedet finder ud af noget, så er jeg ude af det. Du kan også skrive, at du aldrig, som i aldrig, kommer til at se mig sidde til et møde derovre eller andre steder, hvor jeg skulle have været på Christiansborg. Det kan du bare skrive med flammeskrift. Og du kan prøve mig på det fra nu af og til solen brænder ud. Det kommer ikke til at ske.

'Ikke mit udseende'

- Er det vigtigt for dig at være i havnen på grund af de 300.000 kroner?

- Nej. Hvis det var penge, jeg gik op i, så havde jeg nok fundet noget andet at lave end politik.

- Det er det, honoraret er. Det er ikke noget, jeg har opfundet. Jeg har siddet i transportudvalget i Europa-Parlamentet, den grønne omstilling ved jeg noget om, og jeg ved noget om det som en NATO-havn, fordi jeg har været forsvarsminister. Så på den måde har jeg noget at byde på. Det er derfor, jeg fik jobbet. Jeg er helt sikker på, at det ikke var på grund af mit udseende, lyder det fra Søren Gade.

Søren Gade (i midten) besøgte sammen med borgmester i Esbjerg Kommune (tv.) og nu forhenværende forsvarsminister Morten Bødskov Esbjerg Havn 20. maj i år. Her skulle de undersøge, om havnen kan blive et militært knudepunkt for NATO. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Fik tilbudt kæmpeløn

- Vil du sætte dig selv i karantæne, når du stopper som formand for Folketinget, inden du hopper over i andre poster på fuldtid?

- Efter min ministertid lyttede jeg faktisk til Holger K. Nielsen, der sagde, at han synes, man skulle have to års karantænetid. Jeg fik tilbudt rigtig mange poster i forsvarsindustrien, da jeg gik af som forsvarsminister, og jeg tog ingen af dem.

- Jeg fik tilbudt et job - nu skal jeg passe på ikke at overdrive - til 75.000 euro om måneden (knap 558.000 danske kroner, red), og det sagde jeg nej til. Og det er ikke bare noget, jeg finder på til lejligheden. Jeg er ikke idiot. Jeg kan sagtens se, når noget kan give problemer.

V-løver havde ingen poster

Søren Gade står i skærende kontrast til de to seneste folketingsformænd fra Venstre.

Hverken Christian Mejdahl, der sad på posten fra 2003 til 2007, eller Thor Pedersen, der var formand fra 2007 til 2011, havde poster ved siden af hvervet som folketingsformand.

Thor Pedersen fortæller til Ekstra Bladet, at han kom direkte fra en ministerpost, og havde derfor allerede frasagt sig poster, som reglerne foreskriver.

Christian Mejdahl siger, at han frasagde sig sine poster, da han fik plads i formandsstolen. Men hvad han tænker om Søren Gades beslutning, vil han ikke kommentere.

Her er Gades indtægter

Folketingets formand: 1.667.972 kroner årligt

Hertil kommer fri lejlighed på Christiansborg samt bil med chauffør.

Skattefrit omkostningstillæg: 69.931 kroner årligt

Esbjerg Havn: 304.000 kroner årligt

Bestyrelsesmedlem i Samfonden: 20.000 kroner årligt

I alt: 2.061.903 kroner årligt, hvoraf 69.931 er skattefri.

Gade har valgt at frasige sig følgende lønnede hverv:

• Kommitteret for Hjemmeværnet (lønnet - grundløn marts 2022 330.351 kr. om året. Åremålstillæg 19 %: 62.766 kr. om året)

• Bestyrelsesmedlem i Allarity Therapeutics - pr. januar 2023 (Honorar: 296.000 kr. om året)