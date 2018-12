Lørdag løslades farlige terrordømte i Sverige: DF kræver grænsekontrol nu

Tiden er inde til at indføre grænsekontrol mod Sverige.

Det mener Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen.

Årsagen er, at Sverige lørdag løslader fire potentielt farlige terrordømte fra den planlagte terror-aktion mod blandt andet Jyllands-Posten i JPI/Politikens Hus i 2010.

- Der er grund til at tage det meget alvorligt, at en række terrordømte løslades fra svenske fængsler. Løsladelsen er endnu et argument for at indføre grænsekontrol mod Sverige, og det er det, som vi anbefaler regeringen at gøre, siger Dansk Folkepartis udlændinge- og værdiordfører Martin Henriksen.

- Vi opfordrer til, at man hurtigst muligt sender politibetjente og soldater fra Hjemmeværnet og Forsvaret til den dansk-svenske grænse. Det er klart i dansk interesse at beskytte grænsen, især i disse terrortider, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen. Foto: Per Rasmussen

Løsladelsen sker på otteårsdagen for den planlagte massakre, hvor planen blandt andet var at dræbe så mange som muligt. Det sker, selv om den svenske kriminalforsorg vurderer, at de fire dømte fortsat kan være farlige.

Terroristerne blev i juni 2012 idømt hver 12 års fængsel ved Retten i Glostrup for forsøg på terrorisme. Men da alle er bosat i Sverige, blev de i 2012 og 2013 overført til fortsat afsoning i svenske fængsler.

Som i Danmark prøveløslades fanger i Sverige, når de har afsonet to tredjedele af straffen.

Derfor bliver de fire terrorister prøveløsladt i morgen lørdag, fremgår det af papirer fra den svenske Kriminalvård, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Hardcore islamister

Hos Dansk Folkeparti finder Martin Henriksen løsladelsen stærkt bekymrende.

- Ud fra, hvad jeg kan læse mig til, så er der ingen tvivl om, at disse personer er volds- og terrorparate, hardcore islamister, som sagtens kan finde på at planlægge nye terrorhandlinger. I dag kan de frit rejse til Danmark uden at blive stoppet og kontrolleret ved grænsen, og det er naturligvis uholdbart. Det kan de fleste fornuftige mennesker forstå, så nu mangler vi bare regeringen og de andre folketingspartier, siger Martin Henriksen

I løbet af de sidste otte års afsoning i flere lukkede svenske fængsler som Kumla og Tidaholm har de fire terrordømte gentagne gange været udelukket fra at være sammen med andre fanger på grund af truende og voldelig adfærd mod personale og andre indsatte.

- Vi har løbende opfordret regeringen til at indføre grænsekontrol, og vi har heldigvis fået grænsekontrol mod Tyskland. Men vi mangler stadig at sikre grænsen mod Sverige, så det tager vi op igen, og man må sige, at det er oplagt at rejse sagen i forbindelse med løsladelsen af de såkaldte hellige krigere, siger Martin Henriksen.

- Grænsekontrollen mod Tyskland har ikke vist sig at være specielt effektiv. Hvorfor skulle det virke mod Sveriges grænser?

- Grænsekontrollen mod Tyskland har vist sig at være effektiv. Antallet af asylansøgere er faldet, og siden kontrollen på den dansk-tyske grænse blev indført i januar 2016, er over 5500 udlændinge blevet afvist ved grænsen, mens der er rejst næsten 300 sigtelser for menneskesmugling. På den baggrund vil jeg tillade mig at mene, at grænsekontrollen er en succes.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

