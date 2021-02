Løsgængernes fest - Blå blok hænger i laser

Løsgængernes fest

BORGERLIGE LØSGÆNGERE:

Inger Støjberg

Forlod 4. februar Venstre for at blive løsgænger. Er blevet inviteret indenfor i varmen hos Dansk Folkeparti, men har ikke sagt, om hun står over for at melde sig ind i et nyt parti.

Jens Rohde

Forlod den 25. januar 2021 Det Radikale Venstre efter adskillige måneders iskold luft mellem ham og ledelsen. Særligt sagen om #metoo-sager internt i radikale fik Jens Rohde til at protestere over det, han ser som løbsk feminisme uden retssikkerhed for anklagede.

Lars Løkke Rasmussen

Tidligere statsminister og mangeårig Venstre-formand er den ubestridt mest markante løsgænger i Folketinget. Forlod den 1. januar 2021 Venstre og har stiftet et nyt politisk netværk, som vil sætte retningen for den politiske midte i Danmark.

Orla Østerby

Forlod den 4. december 2020 de konservative efter en Metoo-sag, hvor han var anklaget for at have forulempet sin kollega, Birgitte Jerkel.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Tidligere økonomi- og indenrigsminister for Liberal Alliance. Forlod den 22. oktober 2019 LA og stiftede siden partiet Fremad. Efter manglende succes med at indhente vælgererklæringer lagde han partiet i graven sidste år. Nu almindelig løsgænger

FRIE GRØNNE (FORMELT LØSGÆNGERE):

Uffe Elbæk

Tidligere radikal kulturminister og stifter Alternativet forlod sit eget parti den 9. marts 2020 efter adskillige måneders tumultarisk krig i den grønne bevægelse.

Susanne Zimmer

Forlod Alternativet den 9. marts 2020.

Sikandar Siddique

Er nu forperson i Frie Grønne. Forlod Alternativet den 9. marts 2020.