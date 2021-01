Løsgængernes fest - bliver hun den næste?

Det spidser for alvor til i kampen for at udstikke en ny retning for blå blok.

V-formand Jakob Ellemann-Jensen - det selverklærede 'store dyr på savannen' hos de borgerlige - er i historisk krise.

Med Jens Rohdes farvel til Radikale Venstre er fire folketingsmedlemmer nu gået enegang siden valget i 2019 for at udstikke deres egen kurs på den blå fløj eller den borgerlige midte.

Sammen med tre eks-alternativister i Frie Grønne er der dermed i alt syv løsgængere i Folketinget.

Støjberg på vej ud?

Og lige om hjørnet lurer behandlingen af rigsretssagen mod Inger Støjberg, som meget vel kan skubbe den tidligere Venstre-formand mod et endegyldigt farvel til Jakob Ellemann.

Dermed kan en femte borgerlig løsgænger være på trapperne om kort tid. Noget, Støjberg ikke lagde skjul på i sin afskedstale til Venstres ekstraordinære landsmøde i weekenden.

- De værdier, som Venstre har stået i alle de år, de værdier, som jeg er vokset op med, de værdier, som kernebaglandet i Venstre har kæmpet for i mange år, de værdier, som er selve fundamentet af vores parti, og som jeg er stolt af at repræsentrere - de værdier vil jeg altid kæmpe for.

- Uanset hvor jeg er, og uanset hvad der sker, tilføjede Støjberg i talen.

Den tidligere integrationsminister er nu af en utålmodig Jakob Ellemann-Jensen blevet bedt om at vende skråen færdig og gøre sin stilling op.

Er hun fast Venstre-medlem eller løsgænger?

Her er en liste over alle Folketingets løsgængere i skrivende stund: