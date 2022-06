Lokal K-profil svigter Pape

Efter at være blevet skamrost af Søren Pape Poulsen (K) har en lokal K-profil valgt at stemme 'nej' til at afskaffe forsvarsforbeholdet

Det nye konservative stjerneskud fra Næstved, Rune Kristensen (K), er allerede gået stik imod partilinjen og formand Søren Pape Poulsen.

Han har nemlig stemt 'nej' til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

- Efter længere overvejelse har jeg i dag stemt nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, skriver han på Facebook.

Skamrost af chefen

For blot en måned siden kunne man i Sjællandske læse, at Rune Kristensen ville stille op til Folketinget, og i den forbindelse kom der roser fra partiformanden.

- Rune er en stærk kandidat, det så vi ved kommunalvalget. Han har mange kvaliteter og er god til at netværke, lød det dengang fra Pape.

Rune Kristensen fortalte, at han har kendt Pape i 20 år, og at politisk ordfører Mette Abildgaard (K) blandt andre har opfordret ham til at søge mod Slotsholmen.

Splitter Nato

Der skulle dog ikke gå meget mere end en måned, før de i toppen af Konservative må se deres kommende profil fra Sydsjælland gå mod linjen.

I sit opslag på Facebook bruger han nemlig flere af 'nej'-sidens argumenter.

- I min bog risikerer man at splitte Nato, hvis EU vil danne en modpol til USA. Vi har i forvejen svært ved at overholde vores Nato-forpligtelser, og med en afskaffelse af forbeholdet, så vil dette blive endnu sværere, skriver han.

Han understreger, at han er helt tryg ved det forsvarssamarbejde, Danmark allerede har, og han mener derfor ikke, at man skal afgive mere suverænitet til EU.

Flere konservative stemmer 'nej'

Rune Kristensen er dog ikke den eneste fra Konservative, der i dag har valgt at trodse den store anbefaling, som formanden er kommet med om at stemme 'ja'.

Medlem af byrådet i Solrød Kommune for Konservative, Morten Scheelsbeck, har nemlig også stemt 'nej'.

- Jeg stemmer nej i dag. Primært fordi ingen ja-sigere har formået at overbevise mig om, at fordelene ved af afskaffe forsvarsforbeholdet overstiger ulemperne ved, at Danmark bevæger sig endnu længere ind i EU-systemet, skriver han på Facebook.

