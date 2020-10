Lokalformand: Træk dig, Frank

Frank Jensen bør være fortid som næstformand i Socialdemokratiet.

Det mener partiets kredsformand fra Vesterbro og Kongens Enghave, René Rud Mikkelsen, før et krisemøde i Socialdemokratiet i København i aften.

- Jeg mener, at Frank Jensen bør trække sig fra næstformandsposten, fordi lige nu blander vi hele landet ind i de her sager, der handler om ham som overborgmester i København, siger Rene Rud Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Lokalformanden deltager som sine kredsformandskolleger kl. 18.30 i et krisemøde, hvor blandt andet otte nye krænkelsessager om Frank Jensen skal debatteres.

René Rud Mikkelsen vil dog først forholde sig til, om Frank Jensen også kan fortsætte som overborgmester, når han har haft mere tid til at sætte sin ind i sagerne.

Medie: S-ledelse modtager nye anklager mod Frank Jensen

- Jeg har ikke sagt, at han ikke skal trække sig. Men jeg har først lige hørt om de her ting. Så jeg vil høre mere om sagerne, før jeg siger mere.

1. maj-kys

Ifølge René Rud Mikkelsen handler den seneste af sagerne, som i dag er blevet sendt til Socialdemokratiet i Københavns ledelse, om, at Frank Jensen har kysset en kvinde på kinden.

- Som jeg forstår det, handler den seneste af sagerne om, at Frank skulle have kysset en kvinde på kinden til et 1. maj-arrangement i 2019. Og hvis det er korrekt, er vi vist også der, hvor man finder sager for at finde sager, siger Vesterbro-formanden til Ekstra Bladet.

- Men nu vil jeg først have tid til at sætte mig ind i sagerne og høre Frank Jensens forklaring.

På vej til krisemøde på Københavns Rådhus afviste Frank Jensen den seneste sag fra 2019. Han forklarede at han gik i Fælledparken med sin kone og barnebarn ved 1. maj-arrangementet, og at han ikke havde krænket nogen.