Lokumsaftale: Bog afslører 'rasende Løkke'

Ifølge Simon Emil Ammitzbøll-Bille blev Lars Løkke rasende, da det gik op for ham, at der var landet en aftale om ekstra partistøtte på 52 millioner kroner - bag hans ryg

Det var ikke med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) gode vilje, at der 2016 blev lavet en opsigtsvækkende aftale om øget partistøtte på 52 millioner kroner.

Det afslører den tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i sin nye bog, 'Insider: Fire år med Løkke'.

Af bogen fremgår det, at Lars Løkke ligefrem blev rasende, da han fandt ud af, at Søren Gade, Venstres daværende gruppeformand, var gået bag om ryggen på ham for at lave aftalen.

'Løkke er rød i hovedet af raseri,' skriver Ammitzbøll-Bille i bogen og fortsætter:

''Så sidder Søren Gade ovre i Folketinget og laver en aftale med Sass om at få flere medarbejdere til sig selv,' råber statsministeren.'

'Tak for sidst'

I bogen lægger Ammitzbøll-Bille op til, at Søren Gades manøvre var 'et tak for sidst'.

'Nu gidsler socialdemokraterne og Søren Gade orlovsordningen, og en ophidset Løkke må tække våben og erkende sit nederlag,' skriver han.

'Så fik Gade vist også sagt tak for sidst for den manglende ministerpost i den smalle Venstreregering. Løkke undskylder og sender nogle eder om Søren Gade hen over bordet.'

Det var Henrik Sass Larsen og Søren Gade, som lagde fundamentet for den samlede aftale, som endte med at have et bredt flertal. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Ammitzbøll-Bille henviser til, at Søren Gade ikke fik nogen ministerpost i den rene V-regering, som sad mellem 2015 og 2016, inden VLAK-regeringen blev dannet.

Søren Gade modtog imidlertid heller ingen ministerpost i VLAK-regeringen.

Løkke 'husker det anderledes'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til historien.

Udenrigsministeriet henviser til Løkkes kommentar til Berlingske:

'Jeg konstaterer, at bogen er et udtryk for Simon Emil Ammitzbøll-Billes egne erindringer fra blandt andet lukkede møder. Jeg husker det anderledes. Men jeg vil afholde mig fra at gå nærmere ind i en diskussion og gætværk om, hvem, der sagde hvad, hvornår og hvorfor.'

Ekstra Bladet har efterfølgende spurgt Udenrigsministeriet, om Løkke vil be- eller afkræfte historien om Gade.

Ministeriet har dog oplyst til Ekstra Bladet, at de ikke har yderligere kommentarer.

'Lokumsaftale'

Aftalen om den ekstra partistøtte blev vedtaget i 2016 med et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og SF.

Aftalen førte dog til hård kritik fra Enhedslisten, der betegnede det som en 'lokumsaftale'.

Den øgede partistøtte skulle gå til mere ekspert-bistand, fremgik det af et folketingsnotat.

'I et voksende behov for at anvende ekspertbistand og særligt kvalificeret arbejdskraft i forbindelse med kommunikation,' stod der i notatet.

Pengene står bare

I 2022 kunne Ekstra Bladet dog afsløre, at pengene fra den ekstra partistøtte blot stod og voksede på partiernes bankkonti.

En gennemgang, som Ekstra Bladet foretog af 20 års samlede regnskaber for gruppestøtte, viste nemlig, at Folketingets partier har knap 117 millioner kroner stående i rede penge på diverse bankkonti.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Søren Gade, men han har ikke haft mulighed for at vende tilbage grundet travlhed. Det oplyser Claus Brask, presseansvarlig i Folketingets administration.

'Insider: Fire år med Løkke' er udkommet 21. februar og er udgivet af forlaget People's.

