Lommepenge-jobs skal stoppe bander

Måske er fjerde gang lykkens gang.

I hvert fald præsenterede regeringstoppen tirsdag den fjerde bandepakke siden 2009. 93 bande-initiativer er det blevet til siden den første bandepakke. Nu kommer der så 39 mere.

Et af dem er 'kommunale lommepengejobs' til 13-17-årige, hvis de føler sig fristet af en kriminel løbebane.

Statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Peter Hummelgaard startede tirsdagens pressemøde med at rose de tidligere bandepakker og de mere end 100 løbende strafskærpelser, der er fulgt i deres kølvand.

Men de har altså ikke været mere effektive, end at man nu må lave endnu en pakke.

Udlændinge er værst

- Peter Hummelgaard, det er den fjerde bandepakke. Hvorfor straffer I ikke bare meget mere, hvis det virker så godt?

- Strafskærpelserne har haft en effekt i forhold til at stække banderne. Og ja, straf er også et afskrækkelsesmiddel, men det er ikke det væsentligste afskrækningsmiddel her. Forudsætningen for, at vi kan forebygge, at unge mennesker kommer ind i en kriminel løbebane, det er, at de mest hårdkogte typer er fjernet og straffet.

- Det har vi prøvet i mange år. Hvorfor er I ikke for mange år siden begyndt at straffe rigtigt. Væk med 16 år som maksimumstraf, så vi er ovre de her små pressemøder med små skridt hele tiden?

Her bryder statsministeren ind. Hun vil gerne få flettet noget om udlændinge ind i debatten:

- Det er sådan set et interessant spørgsmål, for der var engang i Danmark, hvor vi ikke behøvede at straffe ret hårdt, fordi der ikke var så meget kriminalitet. Sådan var Danmark jo engang. Og derfor havde vi ikke behov for at straffe ret hårdt. Men der har jo desværre ændret sig, hvilket også hænger sammen med udlændingepolitikken.

Bandepakke 4: NU skal det virke, lover regeringen.

Bandepakke 5

- Er det udlændinge, der har gjort rockerne grovere?

- Jeg tror, at man må sige, at den forråelse, vi ser på den personfarlige kriminalitet har en alvorlig etnisk slagside. Det betyder ikke, at der ikke er etniske danskere, der har begået kriminalitet, siger hun, inden hun vender tilbage til det, der egentlig var spørgsmålet:

- Men hvis Ekstra Bladet foreslår flere livstidsdomme - det kan man godt diskutere - men her lægges der op til strafskærpelse.

- Selvom vi nu slår endnu hårdere ned på den organiserede kriminalitet - og der kommer sikkert også en bandepakke 5 - så nægter vi at opgive den næste generation, så selvfølgelig bliver vi ved med at gå på to ben, siger hun.