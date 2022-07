Londons brandvæsen havde travleste dag siden Anden Verdenskrig

Storbritannien er i disse dage hårdt ramt af tårnhøje temperaturer og tørke, der blandt andet har ført til flere ødelæggende brande.

Tirsdag slog landet varmerekord med temperaturer på over 40 grader.

De ekstreme forhold gav også usædvanlig travlhed i hovedstaden London. Her havde brandvæsenet sin travleste dag siden Anden Verdenskrig.

Det siger Londons borgmester, Sadiq Khan, til det britiske medie BBC.

- Normalt er der omkring 350 opkald om dagen. På en travl dag kan der være op mod 500 opkald. I går havde brandvæsenet mere end 2600 opkald på en enkelt dag, siger Sadiq Khan til BBC Radio 4.

- I går var den travleste dag for brandvæsenet i London siden Anden Verdenskrig, lyder det fra London-borgmesteren.

I Wennington øst for London har over 100 brandmænd været udsendt for at slukke adskillige brande, der har ødelagt flere hjem.

- Vi har ikke noget tilbage. Alt er væk, siger Timothy Stock, der bor i Wennington og har mistet sit hus under brandene.

Mindst 41 hjem skal være blevet ødelagt under brand i og omkring London.

Flere personer har også mistet livet under de ekstreme vejrforhold.

Blandt andet er 13 personer døde, efter at de 'kom i problemer i floder, bassiner eller søer, mens de svømmede'. Det fortæller den britiske minister Kit Malthouse onsdag i det britiske parlament.

Syv af de omkomne var teenagedrenge, tilføjer ministeren.

Storbritannien registrerede rekordtemperaturen på 40,3 grader i det centrale England tirsdag. Yderligere 34 steder blev der målt temperaturer, der oversteg landets hidtidige varmerekord på 38,7 grader.