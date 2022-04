Lovændring skal hjælpe børn sendt på genopdragelsesrejse

Regeringen vil med et nyt forslag sikre, at børn og unge, der sendes på genopdragelsesrejse, ikke mister deres danske opholdstilladelse.

Det skriver Information.

- Der er behov for at lave nogle helt nye regler, som beskytter børnene meget bedre end i dag, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til avisen.

De nuværende regler betyder, at børn og unge, der ikke har dansk statsborgerskab, mister deres opholdstilladelse i Danmark, hvis de har været på genopdragelsesrejse i udlandet i tre måneder.

Det kaldes tremånedersreglen.

De regler blev indført for at afskrække forældre fra at sende deres børn på genopdragelsesrejse.

Ifølge Mattias Tesfaye har det dog vist sig, at børn og unge alligevel er blevet sendt afsted.

Regeringens forslag lægger op til at fjerne reglerne om, at man mister opholdstilladelse, hvis man er væk fra Danmark på genopdragelsesrejse i mere end tre måneder.

Desuden mener regeringen, at der skal laves et 'nyt udgangspunkt', så reglerne om, at man mister opholdstilladelse, hvis man er væk fra Danmark i 6 eller 12 måneder ikke gælder for personer, der er sendt på genopdragelsesrejse.

Ifølge Information regner De Konservative, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten med at støtte forslaget.

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, siger til avisen, at Venstre endnu ikke har drøftet forslaget, men at det er positivt indstillet.

Dansk Folkeparti mener i modsætning til et flertal i Folketinget, at det er forkert at fjerne den afskrækkende effekt, som tremånedersreglen har.

I 2019 blev det gjort strafbart for forældre at sende et barn på genopdragelsesrejse.

Regeringens nye forslag indeholder derudover blandt andet et forslag om at skærpe kommunernes underretningspligt. Det vil betyde, at kommunerne skal give udlændingemyndighederne besked, så snart der er mistanke om, at et barn kan være på vej på genopdragelsesrejse.