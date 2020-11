Lovbrud og minkdrab: Mette F. tager på blød tv-turné

Mette Frederiksen (S) giver to længere interview om corona og mink torsdag aften.

Men det bliver hverken til Ekstra Bladet, Berlingske eller Børsen. Derimod har statsministeren valgt to aftenprogrammer på tv, der ikke er kendt for hårdtslående spørgsmål.

Først rykker statsministeren ind i studiet hos TV2's 'Go' aften Live', hvor hun skal tale om situationen i Nordjylland og resten af Danmark. Her kan seerne få lov til at stille hende spørgsmål.

Bagefter tager hun plads i studiet hos DR's 'Aftenshowet', hvor hun skal give status på minksituationen, og hvad det kan betyde for bekæmpelsen af coronavirus.

Der er traditionelt lagt op til interview i den bløde ende, selvom emnet er nedlukning af et helt erhverv og grundlovsbrud. Og det vækker forargelse på de sociale medier.

'Så lykkedes det igen'

Særligt bidsk er de konservatives Rasmus Jarlov, der på Twitter kommer med en række forslag til, hvad programmernes værter kunne tænkes at spørge Mette Frederiksen om.

'Påvirker det dig, at når oppositionen bruger en alvorlig sundhedsmæssig krise til at føre klapjagt på en af dine ministre?' lyder et af forslagene med ironi så tyk, at det driver ned ad væggen.

Også Ekstra Bladets egen chefredaktør Poul Madsen er ude med riven.

'Mette Frederiksen tager i aften turen rundt til alle de bløde, feelgood tv-sofaer i Go' Aften og Aftenshowet. Et klart udtryk for at #minkgate er ved at blive en stor belastning som statsministeren vil forsøge at spin'ne sig ud af,' skriver han.

En tredje bruger på Twitter noterer sig også statsministerens valg af interview.

'Så lykkedes det igen 'Go' aften Danmark' at lande et kæmpe scoop og få statsministeren i den bløde sofa til interview. Det er simpelthen imponerende, at det gang på gang lykkes hyggenygge-programmet at få politikere med lortesager i studiet, når ingen andre medier kan,' skriver han.

Venstres medlem af Folketinget Morten Dahlin forventer, at Mette Frederiksen så også svarer på spørgsmål i Folketingssalen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview eller en kommentar fra statsministeren. Heller ikke TV2 er vendt tilbage, mens DR først vil besvare spørgsmål, efter programmet er sendt.

