Lovede at holde fingrene væk

Trods adskillige løfter om det modsatte afbryder regeringen nu konflikten blandt sygeplejerskerne.

Det sker med et lovindgreb, som bygger på den aftale, som sygeplejerskerne stemte ned før sommerferien.

Dermed får sygeplejerskerne fem procent mere i løn over tre år. Der nedsættes en komité, der skal se på de ligelønsproblemer i det offentlige, som regeringen erkender findes.

Indgrebet gør især regeringens støtteparti Enhedslisten godt gammeldags rasende.

– Regeringen tromler hen over sygeplejerskerne med dette indgreb, siger politisk ordfører Mai Villadsen.

Hun vil dog ikke gøre spørgsmålet til et kabinetsspørgsmål, og dermed overlever regeringen.

Flertallet kommer i hus med støtte fra alle borgerlige partier undtagen Dansk Folkeparti. De radikale er eneste støtteparti, som bakker op, idet SF til sidst valgte at stå uden for.

Lovindgrebet vil blive behandlet i Folketinget i dag og i morgen.

– Peter Hummelgaard, din statsminister har været meget firkantet omkring, at man skal respektere den danske model. Der er jo ikke sket noget overraskende?

– Jeg tror, at det er kommet bag på de fleste, at det har kørt så lang tid. Det er den længst varende konflikt siden engang i 1970’erne. Vi har af samme årsag holdt os tilbage.

– Statsministeren afviste forleden at gribe ind. Hvad er der sket på de 36-40 timer?

– Det er heller ikke mere end få døgn siden, at jeg selv afviste det. Jeg tror, at det var i lørdags. Jeg har afvist det næsten hver dag over for dine kolleger igennem hele sommeren.

– Det er udslagsgivende, at der er så klar tale fra parterne. De tror ikke, de kan nå en forhandlet løsning.

– Det er det rette tidspunkt, fastslår Peter Hummelgaard.

Strejken startede 19. juni. Til sidst var godt 6000 sygeplejersker i strejke. Det svarer til godt hver tiende sygeplejerske.

Uambitiøst indgreb

Foran Beskæftigelsesministeriet var en flok utilfredse sygeplejersker i aftes forsamlet for at vise deres ønske om mere i løn.

En af de strejkende, Sara Schmidt Hald, var ikke overrasket over udsigten til indgreb. Hun var blot skuffet.

– Jeg havde håbet vores kvindelige statsminister og vores beskæftigelses- og ligestillingsminister var mere ambitiøse.