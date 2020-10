Lovede at stoppe krænkelser - så var den gal igen

Efter to sager om seksuelle krænkelser af ansatte i de radikale lover Morten Østergaard, at det aldrig vil gentage sig. Men året efter dukker en ny sag op

Selvom Morten Østergaard højt og helligt havde lovet aldrig mere at udsætte partiets medarbejdere for 'uønsket seksuel opmærksomhed', så rammer endnu en krænkelsessag efterfølgende den daværende radikale leder.

Det fremgår af den redegørelse, som partiets sekretariatschef, Lars Beer Nielsen, har udarbejdet om sagerne.

De første sager om Østergaards krænkelser lander på sekretariatsledelsens bord i 2016. Her oplyser to tidligere medarbejdere uafhængigt af hinanden, at de 'har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra den daværende politiske leder'.

Episoderne er foregået til fester i efteråret 2015 og foråret 2016.

Sekretariatschef Lars Beer Nielsen indkalder på den baggrund Morten Østergaard til et møde i begyndelse af september 2016.

'Sekretariatschefen oplyser, at den politiske leder fremover aldrig igen må udsætte sekretariatets medarbejdere for uønsket seksuel opmærksomhed, hvilket den politiske leder accepterer.'

Via mellemmand

Men trods Østergaards accept af, at han aldrig mere vil udsætte de ansatte for krænkelser, så er den gal igen året efter.

'I sommeren 2017 bliver sekretariatschefen uformelt og via mellemmand orienteret om, at en kvinde, har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra den politiske leder ved en festlig lejlighed i sommeren 2017', fremgår det af redegørelsen.

'Derefter er beskrivelsen foreholdt den politiske leder, som klagen er rettet imod. Han har ikke givet udtryk for at sagsbeskrivelsen er ukorrekt', lyder det.

Påtale

Men selvom Østergaard tidligere har fået påtaler for andre sager - og har lovet bod og bedring - så får de nye oplysninger ingen videre konsekvenser for den daværende politiske leder.

'Sagen behandles med diskretion for at beskytte de involveredes privatliv og værdighed. Sekretariatschefen vælger således alene at påtale sagen overfor den politiske leder, som der klages over.'

Sygemeldt

I fredags omtalte Morten Østergaard de tre sager på sin Facebook. Her erkendte han at have 'fejlet på så mange planer' og undskyldte over for de pågældende.

'Jeg har festet på en måde, som ikke tilkommer nogen med ansvar. Og slet ikke nogen, der hævder at lede med afsæt i værdier. Faktisk slet ikke nogen. Jeg kan ikke forklare mine fejltrin. Jeg må i stedet lære at leve med dem og konsekvenserne af det. Som lige nu virker monumentalt', skrev Østergaard.

Han har nu sygemeldt sig fra arbejdet i Folketinget. Sofie Carsten Nielsen er ny radikale leder.