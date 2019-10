Lovede nyt hjem til børn - Men de sidder der endnu

Centrale valgløfter og planer står ikke lige for at blive indfriet med regeringens finanslov. Ekstra Bladet tjekker sylteskabet

Både Ombudsmanden og Røde Kors har konstateret, at børnene, som er placeret i asylcenteret Udrejsecenter Sjælsmark, mistrives og lever under dårlige forhold.

Men selvom S-regeringen og støttepartierne efter valget var enige om med ekspresfart at få børnene ud af Sjælsmark og ar oprette et nyt udrejsecenter for børnefamilier, er der fortsat ikke nogen konkrete planer - hverken på finanslovsudspillet præsenteret onsdag eller fra Mattias Tesfaye, S-regeringens udlændinge- og integrationsminister.

Morten Østergaard har for nyligt sagt, at en finanslovsaftale med de radikale er svær at se for sig, medmindre S-regeringen får fingeren ud.

- Der er nu gået nogle måneder, siden vi indgik aftalen om en ny regering. En af forudsætningerne var, at vi fik børnefamilierne ud af Sjælsmark Kaserne. Det skal løses nu, og inden vi går i gang med at lave nye aftaler om finansloven, sagde han i forrige uge til Ritzau.

