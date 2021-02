Luk nu op, Mette

Mette Frederiksen har frem mod kommunalvalget udset sig kampen for provinsen som et indsatsområde.

Det gjorde hun klart allerede i sin nytårstale.

- Nok er tyngdeloven en naturlov. Men det er centraliseringen ikke.

- Vi skal både have en stærk hovedstad, velfungerende provinsbyer, små bysamfund og levende landdistrikter, sagde hun blandt andet.

Men den skønsang klinger hult i Skive og andre kommuner, som er totalt coronanedlukket på linje med storbyer som København og Odense, selvom smitten her uhyre er lav.

- På udvalgte ting vil det være fuldt forsvarligt at starte en gradvis, beskeden genåbning, siger Skive-borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V).

- Det siger du vel bare, fordi du er Venstre-mand og vil angribe regeringen?

- Det kan jeg slet ikke følge, det der. Jeg har stor tillid til vores sundhedsmyndigheder. Men vi er et sted nu, hvor vi kan se på en gradvis regional genåbning.

Han peger på genåbning af butikker og store skoleklasser som det mest oplagte. I Skive er blot syv personer konstateret smittet de seneste syv dage. Incidens er godt 15.

- I en provinsby som Skive er der altså bare ikke så mange mennesker, konstaterer Peder Chr. Kirkegaard.

Her er smitten lav: Åbning deler borgmestre Tirsdag er i alt 16 kommuner under bekymringsgrænsen på 20 smittede per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge. Se, hvordan borgmestrene i en række af kommunerne med allermindst smitte forholder sig til en mere lokal genåbning. I parentes tal for faktisk smittede indbyggere de seneste syv dage. Viborg (10): Viceborgmester Per Møller Jensen (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Favrskov (9): Borgmester Nils Borring (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Nordfyn (5): Morten Andersen (V) appellerer til, at butikkerne kan åbne. Han frygter for deres eksistens.

Middelfart (7): Borgmester Johannes Lundsfryd (S) bakker op om regeringens nedlukning. Ser gerne åbning på landsdele - øst/vest for Storebælt.

Tønder (2): Borgmester Henrik Frandsen (V) erklærer sig klar til straks at åbne skoler og butikker.

Bornholm (1): Borgmester Thomas Thors (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Læsø (0): Borgmester Karsten Nielsen (DF) appellerer til, at store skolebørn snart kan sendes afsted.

Ærø (0): Borgmester Ole Wej Petersen (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Samsø (0): Borgmester Marcel Meijer (S) bakker fuldt op om regeringens nedlukning.

Skive (7): Borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V) erklærer sig klar til straks at åbne skoler og butikker.

Aabenraa (10): Ekstra Bladet afventer svar.

Lemvig (1): Ekstra Bladet afventer svar.

Butiksdød

I Nordfyns Kommune hedder borgmesteren Morten Andersen (V). Her blot fire personer konstateret smittet med covid-19 den seneste uge.

Borgmesteren frygter for de små butikkers overlevelse, hvis ikke regeringen ændrer kurs.

- Flere af vores lokale forretningsdrivende er naturligvis frustrerede over, at deres forretning nu i over seks uger har været tvunget til at lukke. Samtidig har de kunnet se andre butikker, der sælger fødevarer og godt må holde åbent, når bare afstandskravene er overholdt, siger Morten Andersen.

- Derfor vil jeg da i den grad appellere til, at de lukkede butikker får lov at lukke op - naturligvis med samme krav om afstand mellem kunderne mv. Alternativt frygter jeg, at der er butikker, der slet ikke kan lukke op på et senere tidspunkt, fordi de har tabt for mange penge, siger Morten Andersen.

Væk fra virkeligheden

Samme toner lyder fra Peder Chr. Kirkegaard i Skive.

- Hvad tænker du om, at man tager beslutninger på baggrund af, hvad der sker i København og Aarhus?

- Jeg tror, at den virkelighed, man færdes i, afspejles i den måde, man tænker. Der er bare en stor forskel på, hvordan virkeligheden er i vores storbyer og i mindre provinsbyer som eksempelvis Skive, siger Peder Chr. Kirkegaard.

- Mette Frederiksen slår sig op på at forstå provinsen. Nu har hun også udnævnt en indenrigsminister, der besynger provinsens lyksagligheder. Klinger det hult?

- Jeg er da posttiv og håber, at det er noget, man også mener. Det kunne passende starte nu her under corona med en anerkendelse af de regionale forskelle, siger Peder Chr. Kirkegaard.

SF-borgmester: Opbakningen kan smuldre På Langeland er smitten også ganske lav. Blot tre indbyggere har den seneste uge fået smitten. Øen ledes af landets eneste SF-borgmester, Tonni Hansen. Han erklærer sig også klar til lokal genåbning, når blot de andre fynske kommuner også er blevet en smule mindre belastet. - Det er vigtigt, at vi fastholder befolkningens store opbakning til restriktionerne. Den har vi så længe, det giver mening. Men det begynder at vakle, hvis vi i områder ligger med lave smittetal og alligevel skal holdes nedlukket, fordi der er høje smittetal i København og omegnskommunerne. - Vi har ligget med ret fine tal sammenlignet med de fleste andre kommuner. Jeg ser gerne geografiske genåbninger - ligesom vi havde geografiske nedlukninger. Ikke kommunebaserede - der har vi for små kommuner. Gerne i stil med det fynske område, det nordjyske område og lignende. Det er også ud fra vores tidligere erfaringer om, at mange faktisk bevæger sig over længere afstande for f.eks. at kunne gå i et fitnesscenter.