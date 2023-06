Lukkede møder i S: Nu skal der være ro

Magtkampen buldrer i Socialdemokratiet, men nu skal der være ro. Det er budskabet fra topfolk i partiet på et internt seminar, efter at de har holdt møde i gruppeformandens lejlighed

En højspændt magtkamp om arvefølgen i Socialdemokratiet har fået en snæver kreds af topfolk til at mødes i et forsøg på at skabe ro.

Der er tale om finansminister Nicolai Wammen, justitsminister Peter Hummelgaard, erhvervsminister Morten Bødskov og miljøminister Magnus Heunicke.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var de fire topfolk mandag samlet i gruppeformand Leif Lahns lejlighed til det, der skulle have været et hemmeligt møde.

Det er ikke tilfældigt, at netop disse ministre mødtes.

Der er således tale om formændene for tre af de fire såkaldte kaffeklubber i Socialdemokratiet, mens Peter Hummelgaard er fremtrædende medlem af det sidste af de uformelle netværk i folketingsgruppen.

Oven på det lukkede møde var der tirsdag seminar i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tog de fire ministre her ordet på skift og opfordrede i klare vendinger til, at der bliver lagt en dæmper på de interne stridigheder.

Fløjkrig

Den markante opfordring kommer, efter at flere medier - ikke mindst Ekstra Bladet - har kunnet berette om, at der foregår en intens kamp om arvefølgen internt i Socialdemokratiet for det tilfælde, Mette Frederiksen får en toppost i Nato.

En fløj i partiet bakker helhjertet op om Nicolai Wammen, som partiets næste formand, mens en anden gruppering har større fidus til Peter Hummelgaard.

Som Ekstra Bladet har beskrevet, peger meget i retning af, at Nicolai Wammen i sidste ende løber med Statsministeriet, hvis Mette Frederiksen smutter. Men det bliver ikke uden ofre, har det lydt på vandrørene.

Således er ikke mindst duoen Nicolai Wammen og Morten Bødskov kimen til uro i Socialdemokratiet.

De to er nære allierede, og Bødskov har således kurs mod Finansministeriet, hvis Frederiksen smutter.

Men adskillige kilder i gruppen har pointeret, at de føler sig overbevist om, at der ikke er opbakning til Morten Bødskov som finansminister. Så hvis Wammen holder fast i den plan, bliver der alvorlig ballade.

Usikker fremtid

Men nu har de fire centrale figurer i Socialdemokratiet altså manet til ro. Ikke flere anonyme angreb i pressen. Punktum.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har deres møde mandag dog ikke ført til, at brikkerne er blevet lagt i puslespillet om arvefølgen. Dermed er det stadig højst usikkert, om det nu lykkes at holde orden i geledderne, så længe Mette Frederiksen er i spil til topposten i Nato.