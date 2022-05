Lukker i om folkeafstemning

Statsminister Mette Frederiksen har lavet sin egen podcast for at få plads til 'flere nuancer' i politik. Men hun vil ikke forklare, hvad hendes rolle var i omstridt spørgsmål på stemmesedlen til folkeafstemningen

Podcast-vært og statsminister Mette Frederiksen (S) har ikke lyst til at nuancere, hvad hendes egen rolle var i tilblivelsen af det omstridte spørgsmål på danskernes stemmeseddel til folkeafstemningen om forsvarsforbehoildet.

Spørgsmålet blev fra flere sider beskyldt for at være misvisende, fordi det i første omgang hverken nævnte EU, eller at afstemningen drejer sig om at afskaffe forbeholdet.

I stedet blev danskerne spurgt, om de ville deltage i et europæisk samarbejde om sikkerhed og forsvar, hvilket en undersøgelse sidste år påviste ville øge andelen af ja-stemmer markant i forhold til, hvis ordene 'EU' og 'afskaffe forsvarsforbeholdet' indgik i spørgsmålet.

Mette Frederiksen har kortfattet sagt, at hun var 'inde over' spørgsmålet, men hun har aldrig uddybet, hvad det konkret betyder.

Vil spørge, ikke svare

Statsministeren har for nylig gjort sig til fortaler for, at der skal flere nuancer og en mere ærlig snak om dilemmaer ind i den politiske debat i Danmark.

Ønsket om en mere åben debat er statsministerens officielle begrundelse for at lave sin egen podcast, der hedder 'Statsministeren spørger'.

Derfor bad Ekstra Bladet mandag under Folketingets afslutningsdebat statsministeren om at nuancere, hvordan hun var 'inde over' formuleringen af stemmesedlens spørgsmål.

Men Mette Frederiksen ønskede ikke at forklare sig, hvilket du kan se i videoen overfor.