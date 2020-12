Lukket af Mette: - Tarveligt

Nedlukningen over natten skaber frustration i Nyhavn. Frygter for fremtiden

Trængslen og alarm er afløst af stilhed og coronalukning i Nyhavn.

Den sædvanligvis indbringende jul er fjernet med et pennestrøg.

Mette Frederiksen lukkede mandag alle restauranter og barer i de 38 smitteramte kommuner.

Samtidig konstaterede hun, at de berørte restauranter 'selvfølgelig' bliver omfattet af hjælpepakker.

Men tiltroen til den lovede hjælp kan ligge på et meget lille sted på caféskibet Liva med både brasseri og teater.

- Vi har kæmpet en hård kamp med håndsprit, masker og værnemidler. Vi har gjort, hvad vi fik besked på. Så kommer vi til julesæsonen med udsolgt til alle forestillinger til julekabareten.

- Det hele er aflyst. Det føles tarveligt, siger Sebastian Grau, køkkenchef og daglig leder på båden.

- Vi har en del medarbejdere her med familier. Det en svær situation at stå i som leder måske at skulle afskedige allesammen.

- Får I den hjælp, som statsministeren lover?

- Vi skal nok få en hjælpepakke, men spørgsmålet er hvor lang tid, vi skal vente. Pengene får vi jo ikke her og nu. Måske skal vi vente to-tre måneder. Det kræver, at man har penge på kistebunden, siger Sebastian Grau.

Sebastian Grau ville meget gerne have haft besked i bedre tid. Foto: Emil Agerskov

Folk rykker hjem

Han har en lille datter på to år at tænke på, og frygter, at kuren mod corona blive værre end selve sygdommen. Både personligt og forretningsmæssig. En lukning af barer giver mening. Men restauranterne forstår han ikke.

Nu rykker folk hjem privat, hvor der slet ikke er samme styr på forholdsreglerne, konstaterer han.

- Det er jo ikke på restauranter, man har sporet smitten til. Det er jo ungdomssteder og den slags. Så jeg er forundret over, at vi fra den ene dag til den anden skal lukke.

- Havde de bare givet besked i bedre tid, så havde jeg ikke stået med råvarer for tusindvis af kroner. Hvad skal jeg med rødkål til januar, spørger han.

Hjælpepakkerne giver restauranter som Liva en hjælpende hånd, men den ekstra indtjening i juleugerne, som mange restauranter lever af, kan de nu skyde en hvid pind efter.

Hjælpen kommer nemlig kun i form af delvis støtte til faste udgifter og lønninger.

Har holdt alle regler

I underetagen hænger de kendte skuespillere fra scenen i rammerne og kigger ned på den tomme sal.

Jonathan Christensen, chef i teaterafdelingen, konstaterer, at en julekabaret næppe har stort slagspotentiale til foråret. Beatles-forestillingen i januar bliver nok heller ikke til noget.

Mange af teatrets gæster er oppe i årene, så han har i den grad været forsigtig og nidkært overholdt alle regler. Men smitten har de aldrig haft inden døre.

- Jeg har fire gange måtte bede deltidsansatte tjenere blive hjemme, fordi har siddet til undervisning med en smittet. Så har jeg måtte løbe dét stærkere, siger han.

Jonathan Christensen i teatret på Café Liva. Foto: Emil Agerskov

Nyhavn set fra Liva. Foto: Emil Agerskov

Sebastian Grau i køkkenet. Foto: Emil Agerskov

De lyder så flinke

Sune Rothenberg Lind driver flere forskellige madsteder i København, blandt andet tapasbaren Tapa del Toro i Torvehallerne og kabaretteatret på Liva.

Han bryder sig heller ikke om, at statsministeren påstår, at landets restauratører bliver fuldt kompenseret for den brutale nedlukning. Eksempelvis står han selv med det problem, at den indtjening, han taber på sine lukkede restauranter, ikke bliver dækker fuldt, fordi han har et par delikatessebutikker, som fortsat er åbne.

Og dem er der intet støtte til, og indtjeningen herfra bliver modregnet i det samlede tab på grund af en teknikalitet.

- I foråret fik jeg kun 40 procent af min indtjening dækket, konstaterer han.

- Politikerne lyder så venlige, når de giver lov til at sælge takeaway, men de restauratører, der i bedste mening sælger mad ud af huset, kan altså ende med at skyde sig selv i foden, fordi den lille indtægt bliver modregnet i kompensationen.

- Jeg kan godt se, at smitten nok gør det nødvendigt at lukke, men at tro, at vi får vores enorme tab dækket, er ikke kønt at følge. Den forkerte påstand gør jo, at det er svært for os at gøre noget. Når jeg går til min udlejer og beder om huslejenedsættelse, får jeg jo bare det svar, at vi får kompensation, så det kan der ikke blive noget af, forklarer han.

Den hjælp kan de få Faste omkostninger Virksomheder kan få adgang til kompensation for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Hvis en virksomhed er tvangslukket og ingen omsætning har, kan den få dækket 100 pct. af de faste omkostninger. Hvis en virksomhed oplever en omsætningsnedgang på 50 pct., kan den få dækket 60 pct. af de faste omkostninger (fx husleje, forsikringer, vand, varme og el mv.). Lønkompensationsordning og arbejdsfordeling Virksomheder kan få adgang til lønkompensationsordningen, hvis virksomheden er omfattet af forbud mod at holde åbent og ikke har nogen omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser i kompensationsperioden. Det er et krav, at virksomheden eller en underliggende produktionsenhed skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikkefunktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. Virksomheder kan sende op til 50 pct. af medarbejderne på arbejdsfordelingsordning, eller op til 80 pct., hvis det er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Kilde: Ervervsministeriet

