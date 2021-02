Lukket grænse: Fra 14 til 86 kilometer på arbejde

Pendler den anden vej: - Det' fandme træls

Marcus Thrysøe pendler dagligt den modsatte vej over grænsen til Esbjerg, hvor han arbejder på havnen.

- At det bliver ændret med så kort varsel duer jo ikke, fortæller han til Ekstra Bladet med henvisning til, at grænsefolket fik under to døgns varsel på de nye restriktioner.

Sidste år fik han et pendlerbevis fra de tyske myndigheder i håb om, at han slap for at vise pas og arbejdstilladelse, hver gang han krydsede grænsen:

- Nej, så blev jeg jo bare vinket ind til siden, fordi politiet ville have bevis på, at det virkelig var mig, der sad i bilen, sukker han.

Marcus Thrysøe har tysk pas, imens hans kone og datter har danske pas. Alle tre pendler dagligt til Danmark, hvilket giver problemer hver vej:

- Fordi jeg ikke har det danske pas, siger man, at jeg smitter, når jeg kører ind i Danmark.

- Med min kone og datter er det omvendt: Fordi de ikke har tyske pas, smitter de åbenbart, når de kører hjem!