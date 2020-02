Luksus-udvalg på herregårdshotel: - Meget uforståeligt!

- Hvad taler I om på sådan et budgetseminar?

Jeg vil sige, at det er et af de vigtigste møder på hele året. Det er her, vi sætter rammerne for, hvordan budgettet skal skrues sammen, og hvordan pengene skal fordeles på området i kommunen, siger Jesper Christensen.

- Men det er vel også et sparemøde?

- Ja, det er klart, at vi taler om, der er nogle områder, hvor kommunen kan spare penge eller omfordele, de resurser som vi har fået stillet til rådighed, siger Jesper Christensen.

- Hvorfor valgte I at holde jeres budgetseminar på Nimb, når I kunne have gjort det nærmest gratis i jeres egne lokaler på den anden side af vejen?`

- Først vil jeg gerne slå fast, at det hele er sket indenfor reglerne. Nogle gange vælger vi at holde vores møder i nogle andre rammer. Medlemmerne af udvalget bruger ufattelig mange timer af deres tid på arbejdet i kommunen, og jeg står fuldstændig inde for, at vi to gange om året holder budgetseminar ude af huset med eller med overnatning, så vi kan komme i bund med diskussionerne, siger Jesper Christensen.

- Du siger, at I kan komme til bunds i diskussionerne, når I er ude af huset. Er det sådan, at I pludselig træffer bedre beslutninger, hvis I er på en gourmert-restaurant eller et hotel?

- Der er helt klare regler for, hvad det hele må koste, de er fulgt, og vi har fuld åbenhed om det. Nogle gange kræver det lidt ekstra at komme helt til bunds i diskussionerne, og så vælger vi nogen gange at overnatte eller tage ud af huset. Min holdning er, at der er grænser for, hvor små sko vi skal gå i, hvis vi vil have nogen til at tage det ansvar, som det kræver at være i kommunalpolitik, siger Jesper Christensen.

- Men er det ikke også at gå I små sko at spare en julegave til medarbejderne væk, mens I tager ud og spiser?

- Som nævnt, så lægger vi enormt mange timer i arbejdet på kommunen, og jeg står fuld ud på mål for, at vi to gange om året og til en julemiddag vælger at tage ud, siger Jesper Christensen.

- De seneste år er der blandt andet blevet indført ferielukning i daginstitutionerne, mens der også er sparet på SFO’erne og rengøringen. Hvad tænker du, om det signal det sender til borgerne og medarbejderne i jeres kommune, når de skal spare og spare?

- Vi skal altid tænke over, hvad vi gør, når vi bruger borgenes penge. Men der er helt klare regler for, hvad det hele må koste, de er fulgt, og vi har fuld åbenhed om det, siger Jesper Christensen.