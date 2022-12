Lula sagsøger Bolsonaro og sønner for magtmisbrug

Brasiliens kommende præsident Luiz Inacio Lula da Silvas kampagnestab har sagsøgt nuværende præsident Jair Bolsonaro, hans medkandidat og to af hans sønner for magtmisbrug og angreb på det brasilianske valgsystem.

Det påståede misbrug er ifølge søgsmålet foregået under præsidentvalgkampen i landet i oktober.

Sagsanlægget har til mål at forbyde de fire mænd at stille op til en politisk post i fremtiden.

Bolsonaro og hans vicepræsidentkandidat, den pensionerede general Walter Braga Neto, tabte lige netop valget.

Under kampagnen kritiserede Bolsonaro flere gange det brasilianske elektroniske valgsystem. Han påstod uden at føre bevis for det, at der var mulighed for snyd.

Det ene søgsmål beskylder Bolsonaro og to af hans sønner - senator Flavio Bolsonaro og kongresmedlem Eduardo Bolsonaro - for at blande sig i valget ved gentagne gange at angribe valgsystemet og danne grobund for et militærkup.

I det andet sagsanlæg beskyldes Bolsonaro for magtmisbrug ved på ulovlig vis at bevilge finansielle fordele til borger under valgkamp. I sagsanlægget lyder at, at det blev gjort med 'klar intention om at skaffe stemmer og af den grund påvirke valget for de brasilianske vælgere, så det skadede valgets jævnhed'.

Præsidentens kontor har ikke besvaret Reuters forespørgsel på en kommentar til oplysningerne, og det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bolsonaros sønner.

I slutningen af november indgav Bolsonaro en klage til Brasiliens føderale valginstans, fordi han bestrider valgresultatet.

Formanden for den brasilianske valgdomstol afviste klagen. Desuden blev partierne i Bolsonaros koalition idømt en bøde på 22,9 millioner brasilianske real - cirka 30,6 millioner kroner - for at handle i ond tro.

Lula indsættes som præsident 1. januar.