Lunken Fogh: - Mette vil være 'udmærket' Nato-boss

Udmærket. Men ikke den bedste.

Mette Frederiksen (S) får ikke mange hjælpende hænder fra sin forgænger i Statsministeriet. Tidligere Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen undgår over for Ekstra Bladet behændigt at 'endorse' statsministeren i slutspillet om den ledige Nato-toppost.

På spørgsmålet om, hvorvidt Mette Frederiksen fortsat har en chance efter forlydender om vaklende enstemmighed i forsvarsalliancen, svarer Fogh kryptisk og undvigende.

- Tror du stadigvæk, at hun har en chance? Og hvordan ser hendes slutspil ud nu frem mod det topmøde, der er i Vilnius næste måned?

Annonce:

Koldt og roligt

- Jeg tror, vi skal være indstillede på, at fra nu af og frem til der er en afklaring af den situation, der vil du høre og se alle mulige navne på bordet, alle mulige rygter om, hvem der går ind for hvem. Og nogen kan ikke støtte den anden osv. Det skal man bare vænne sig til at tage fuldstændig koldt og roligt. Men Mette Frederiksen vil være en udmærket kandidat.

- Vil hun være den bedste?

- Hun vil være en udmærket kandidat. Hun har kvalifikationerne til det, men som jeg før sagde, der skal være enighed. Og der er mange elementer, som de enkelte lægger vægt på. Så jeg tør ikke sige på nuværende tidspunkt, i hvilken retning pilen egentlig drejer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anders Fogh er rejsende udi geopolitik og krigs-lobbyisme og dermed dybt fedtet ind i diskussionerne om Nato-alliancens fremtid. Foto: Jonas Olufson

- Hvis du tænker tilbage på din egen fase op til, hvor du sagde, at du ikke var kandidat, men det tror jeg, at alle godt vidste, at det var du. Hvordan synes du, den sidste måned ser ud for Mette Frederiksen? Hvor står hun i forhold til, hvor du stod henne?

Annonce:

- Der er mange lighedstræk, kan man sige, fordi jeg tror, at alle ved godt, at enhver, der bliver nævnt på nuværende tidspunkt, skal erklære at vedkommende ikke er kandidat. Og for så vidt så tror jeg også, det er korrekt. At der ikke er nogen, som på nuværende tidspunkt reelt er kandidat. Så jeg vil, belært af min egen erfaring, sige, at det er da en besværlig måned for Mette Frederiksen, men også for andre premierministre i Europa, der bliver nævnt på nuværende tidspunkt. Det er ikke særlig hjælpsomt. Fordi vi kan jo se, hvordan de hjemlige politiske systemer går nærmest i selvsving.

- I den forbindelse: Render Lars Løkke og Udenrigsministeriets departement lige nu og gør et forarbejde for Mette Frederiksen, også i forhold til alle de udenrigsrejser, hun er på? Det var du jo også selv dengang …

- Nej, nej, det gør det overhovedet ikke.

- Overhovedet ikke?

- Nej, nej, overhovedet ikke.

Ikke på bestillingsopgave

Anders Fogh Rasmussen afviser til gengæld, at han er sat til at skubbe den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, frem i kapløbet om at blive ny Nato-boss.

Trods opslag på sociale medier og møde i London med netop briternes bud på en generalsekretær er det ikke led i en valgkamp, bedyrer Fogh:

- Jamen, jeg pusher ikke nogen som helst kandidat. Altså jeg kommenterer det overhovedet ikke.

- Jeg kan se, du har lagt nogle billeder op med ham på sociale medier?

- Vi har været på besøg i London. Vi har talt om alt muligt, altså om Ukraine, sikkerhedsgarantier, invasionskrigen, faktisk alt det, som jeg taler om her. Og da Storbritannien var en ret vigtig allieret, synes jeg, det var godt. På mandag skal jeg til Berlin. I går var jeg i Vilnius, så jeg rejser rundt. Men det er ikke for at diskutere Nato-generalsekretæren.