Lunken start på regeringens charmetur

Fyldt var der ikke i Ringsted Kongrescenter, da Anders Breinholt torsdag lidt over klokken 17 begyndte at varme salen op til første stop på Mette, Lars og Jakobs store charmetur i det danske land.

Efter et sløjt forår for den brede midterregering, hvor krisen aldrig kom, bededagstyveriet sendte vælgerne på flugt, og det ene medlem af triumviratet gik ned med stress, skal det hele vendes.

Det skal ske med en busturné rundt i det danske land i mødet med den helt almindelige dansker.

Derfor sad Lars Løkke Rasmussen (M), Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V) nu til hyggepassiar i Ringsted og skulle overbevise en halvtom sal om lyksaligheden ved regeringsprojektet. Eller om, 'hvordan vi gør Danmark endnu bedre', som det fremgik i programmet.

Annonce:

Hårdt arbejde

Til opgaven med at stille regeringstoppen i det bedst mulige lys er Anders Breinholt hyret. Han var kommet på arbejde torsdag aften i Ringsted.

- Det er ikke bare en eller anden ordfører, partierne har sendt! Det er cremen af cremen, mine damer og herrer! annoncerede han for salen og sagde kort efter om sin egen rolle:

- Onde tunger vil sige, at jeg er blevet købt og betalt for at være her. Det er jeg.

Det gode vejr og landskamp kunne ses på fremmødet i Ringsted Kongrescenter. Foto: Per Rasmussen

Man kunne mærke hver en krone i den energi, Anders Breinholt formåede at udstråle, da de tre partiledere til vanvittig pompøs og sært høj musik kom på scenen.

Så blev der grinet, og alle de professionelle på scenen lod, som om paraderne var sænket.

Pladen på

Den afslappede tone holdt dog kun kort. For spørgsmålene fra de fremmødte var de samme. Et af de første lød, hvorfor store bededag skulle afskaffes, når kassen bugner.

Annonce:

- Afskaffelsen af store bededag var primært for at skaffe mere arbejdskraft. Den kommer vil til at mangle, svarede Mette Frederiksen på det oprigtige spørgsmål, inden hun fortsatte med en lang forklaring, der lige så godt kunne være kommet fra finansministeren på et pressemøde om det økonomiske råderum.

Og der var stadig intet svar på, hvem der foreslog at afskaffe helligdagen. For det er der stadig ingen af de tre, der vil stå ved.

Løkke og Frederiksen møder borgerne. Foto: Per Rasmussen

Ikke for munter

Hvis de tre troede, at det ville blive en klappefest i Ringsted, så tog de fejl. Spørgsmålene om, hvorfor der bliver sparet på velfærden, når der er penge nok, og den krise, regeringen blev dannet i lyset af, ikke er der, fortsatte.

En sosu-hjælper spurgte, hvorfor der skulle spares år efter år på hendes arbejdsplads. Men pladen var den samme fra Mette Frederiksen:

- Vi har faktisk lige lagt op til at afsætte flere penge til den kommunale velfærd. Og tak, fordi du arbejder som sosu forresten.

- Men ressourcer er én ting, det skal vi nok forpligtige os på at forfølge. Men det, vi også skal sikre, er, at du bruger tid med borgerne og ikke så meget på dokumentation.

Uimponeret

Reaktionerne fra publikum var noget blandede efter seancen.

En ældre herre erklærede sig overbevist. Men måtte også erkende, at det var han nok allerede, da han gik ind i salen.

- En pose indstuderet lort. Spørgsmål fra salen, min bare røv, sagde en skægget mand i cargoshorts frustreret, da han passerede Ekstra Bladets journalist på vej ud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------