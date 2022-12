Lykkelig Messerschmidt sender svirper til pressen

Syv år efter at de første historier blev bragt i pressen, er Morten Messerschmidt blevet frifundet for EU-svig og dokumentfalsk.

Og det var da også pressen, der fik en svirper og tillige en smule fryd at føle fra DF-formanden, da denne trådte ud af Retten på Frederiksberg onsdag formiddag.

Således brugte Morten Messerschmidt sine allerførste ord efter domsafsigelsen på at stille et spørgsmål til Ekstra Bladets udsendte.

- Må jeg ikke have lov til at spørge dig: Hvordan var det at skrive artiklen med overskriften 'Frifundet'?

- Det var ligesom at skrive alle mulige andre artikler, Morten, lød svaret tilbage.

- Jamen, jeg tænker bare, at det for dig måtte være en særlig oplevelse at følge sagen, for det er jo dig, der har startet meget af det med mødet med OLAF (EU's antisvindelkontor, red.) og så videre. Så jeg håber, at vi nu er enige om, at sagen er klaret, sagde en smilende Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt havde sin egen dagsorden, da han trådte ud af Retten på Frederiksen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lettet

Det har også allerede været en lang omgang, som alle medier har dækket i stor stil. Fra Dansk Folkepartis officielle profiler på sociale medier hedder det efter frifindelsen, at der har været tale om en 'hetz'.

- Det er rart. Det har været syv hårde år, hvor man kan sige, at også i vennekredse og professionelle sammenhænge er får og bukke blevet adskilt.

- Det havde ikke kunne lade sig gøre personligt at gå igennem, hvis ikke jeg havde haft Dot og de mange andre, der har støttet, sagde Messerschmidt til spørgsmålet om, hvordan frifindes føles, mens han var flankeret af sin samlever, Dot Wessman.

Han fortalte desuden, at han er både rørt og lettet over frifindelsen.

- Det er syv år, hvor man hver dag har haft det her hængende over sig. Og jo ikke bare over mig, men også over partiet og dermed over nogle mennesker, som jeg holder rigtig, rigtig meget af, og også folk i familien. Folk, jeg elsker. At gå rundt med det i syv år er tungt, siger Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt siger, at han både er rørt og lettet over frifindelsen. Hans samlever, Dot Wessman, var også, som det også ses på billedet, utroligt glad for afgørelsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dumt spørgsmål

Det var ikke kun Ekstra Bladet, der fik Morten Messerschmidts opmærksomhed.

En journalist fra 24syv (tidligere Radio Loud) dristede sig til at spørge, om Morten Messerschmidt vil blive siddende som formand for Dansk Folkeparti, hvis anklagemyndigheden, der har taget sig betænkningstid, anker dommen.

- Det er simpelthen et dumt spørgsmål, jeg ikke gider svare på i dag, sagde Messerschmidt, mens Dot brød ud i et stort grin.

- Hvorfor ikke, spurgte journalisten.

- Det må du reflektere over. Du har en hel juleferie, lød det spidse svar tilbage.

Grædende Pia

Det var ikke kun i retten, at der lød et gedigent jubelbrøl, da Morten Messerschmidt blev frifundet. Det samme skete i Dansk Folkeparti, hvor glæden er til at føle på.

'Jeg græder af glæde. Tillykke til Morten og hans nærmeste. Tillykke til os alle. Nu kan vi komme videre med Dansk Folkepartis gode politik,' skrev Pia Kjærsgaard, da afgørelsen var faldet.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Kofod, kalder det 'den bedste dag i mange år' og glæder sig desuden til at få en 'kampklar' formand tilbage.

I en sms til Ritzau skriver tidligere formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, der har vidnet mod Morten Messerschmidt:

'Tillykke til Morten med dommen. Den har han kæmpet for og er lykkedes med.'

